Європа може погодитися віддати Гренландію США, — високопосадовець ЄС

Постійні заяви президента США Дональда Трампа щодо бажання приєднати до Штатів Гренландію створюють серйозний тиск на Європу. Водночас крім конфронтації зі США, всередині ЄС також виникають суперечки.

Так канцлер Німеччини Фрідріх Мерц намагається шукати діалог з Трампом, а президент Франції Емманюель Макрон відкрито чинить опір. Цього тижня на полях Всесвітнього економічного саміту в Давосі відбудуться обговорення європейських лідерів з президентом США. Про це повідомляє Bloomberg.

Менш впливові держави Євросоюзу переважно спостерігають за тим, до чого може призвести ця криза міжнародних відносин — до солідарності Європи чи навпаки до можливого розвалу ЄС.

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив, що нездатність обʼєднатися може стати справжнім кінцем епохи. Водночас він заявив, що більше не вважає США союзником, не уточнюючи, союзником Бельгії чи всієї Європи.

Фрідріх Мерц сподівається, що під час зустрічі йому вдасться переконати Трампа. Однак все більше європейських чиновників вважають, що відносини між ЄС та США погіршилися занадто, щоб щось змінити.

ЄС може віддати Гренландію США

Один з високопоставлених чиновників Євросоюзу заявив, що чимало його колег погоджуються, що той порядок який був встановлений після Другої світової, закінчився. А захоплення земель Трампом стане ознакою зміни світової політики.

Він зазначив, що побоюється, що європейські лідери можуть погодитися передати Гренландію Штатам, намагаючись заспокоїти Білий дім.

На зустрічі міністрів фінансів європейських країн у Брюсселі чиновники висловлювали здивування через втрату американської підтримки та дружби. Дехто заявляв, що не розуміє, як реагувати на погрози і вимоги з боку США, які постійно змінюються і не відповідають жодній логіці.

Данський чиновник нагадав про солдатів зі своєї країни, які загинули разом з американськими товаришами в Афганістані після того, як союзники відреагували на застосування США положення НАТО про колективну оборону після терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Видання Financial Times писало, що на форумі в Давосі лідери ЄС вирішили замість України говорити з Трампом про Гренландію.

19 січня американський журналіст Нік Шіфрін писав, що Трампа спонукала до захоплення Гренландії відмова присудити йому Нобелівську премію миру.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон 5 січня порівнював плани США на Гренландію з окупацією Криму Росією та зазначав, що Путін також застосовував усі методи, крім оголошення війни, та не називав істині причини своїх дій. За його словами, Трампа в арктичному острові цікавить не питання безпеки, а доступ до ресурсів і сфери впливу.

А голова МЗС Росії Сергій Лавров уже заявив, що Крим для забезпечення безпеки Росії не менш важливий, ніж Гренландія для забезпечення безпеки США.