"Крим не менш важливий для РФ": Лавров порівняв плани США на Гренландію з діями Кремля

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що тимчасово окупований Крим не менш важливий для забезпечення безпеки РФ, ніж Гренландія — для США. При цьому він запевнив, що у Москви немає жодних планів на данський острів.

Заяви Лаврова щодо планів США на Гренландію передає 20 січня російське пропаганистське інформаційне агентство ТАСС. За його словами, Кремль "спостерігає" за розвитком ситуації з боку та не має до нього відношення.

"У США прекрасно знають про відсутність планів у РФ і Китаї по "захопленню" Гренландії", — заявив Лавров.

Він запевнив, що багато росіян взагалі не знали про Гренландію, доки вона "не зайняла перші шпальти".

При цьому він сказав, що "важко було уявити ситуацію", за якої дискусії навколо острову Гренландія, що належить Данії, поставлять під питання збереження Північноатлантичного альянсу (НАТО) як єдиного західного воєнно-політичного блоку.

Відео дня

"Якщо західні країни, розмовляючи про Гренландію, хочуть між собою говорити "по поняттях" — це їхній вибір, їхнє право. Але ми будемо вести справи з усіма нашими партнерами на основі принципів рівноправ'я", — заявив міністр закордонних справ РФ.

Плани США на Гренландію: що відомо

Видання Financial Times писало, що на форумі в Давосі лідери ЄС вирішили замість України говорити з Трампом про Гренландію.

19 січня американський журналіст Нік Шіфрін писав, що Трампа спонукала до захоплення Гренландії відмова присудити йому Нобелівську премію миру.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон 5 січня порівнював плани США на Гренландію з окупацією Криму Росією та зазначав, що Путін також застосовував усі методи, крім оголошення війни, та не називав істині причини своїх дій. За його словами, Трампа в арктичному острові цікавить не питання безпеки, а доступ до ресурсів і сфери впливу.