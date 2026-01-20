"Крым не менее важен для РФ": Лавров сравнил планы США на Гренландию с действиями Кремля

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что временно оккупированный Крым не менее важен для обеспечения безопасности РФ, чем Гренландия — для США. При этом он заверил, что у Москвы нет никаких планов на датский остров.

Заявления Лаврова относительно планов США на Гренландию передает 20 января российское пропагандистское информационное агентство ТАСС. По его словам, Кремль "наблюдает" за развитием ситуации со стороны и не имеет к нему отношения.

"В США прекрасно знают об отсутствии планов у РФ и Китая по "захвату" Гренландии", — заявил Лавров.

Он заверил, что многие россияне вообще не знали о Гренландии, пока она "не заняла первые полосы".

При этом он сказал, что "трудно было представить ситуацию", при которой дискуссии вокруг острова Гренландия, принадлежащего Дании, поставят под вопрос сохранение Североатлантического альянса (НАТО) как единого западного военно-политического блока.

Відео дня

"Если западные страны, разговаривая о Гренландии, хотят между собой говорить "по понятиям" — это их выбор, их право. Но мы будем вести дела со всеми нашими партнерами на основе принципов равноправия", — заявил министр иностранных дел РФ.

Планы США на Гренландию: что известно

Издание Financial Times писало, что на форуме в Давосе лидеры ЕС решили вместо Украины говорить с Трампом о Гренландии.

19 января американский журналист Ник Шифрин писал, что Трампа побудил к захвату Гренландии отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион 5 января сравнивал планы США на Гренландию с оккупацией Крыма Россией и отмечал, что Путин также применял все методы, кроме объявления войны, и не называл истинные причины своих действий. По его словам, Трампа в арктическом острове интересует не вопрос безопасности, а доступ к ресурсам и сфере влияния.