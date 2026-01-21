Европа может согласиться отдать Гренландию США, — высокопоставленный чиновник ЕС

Постоянные заявления президента США Дональда Трампа о желании присоединить к Штатам Гренландию создают серьезное давление на Европу. В то же время кроме конфронтации с США, внутри ЕС также возникают споры.

Так канцлер Германии Фридрих Мерц пытается искать диалог с Трампом, а президент Франции Эмманюэль Макрон открыто сопротивляется. На этой неделе на полях Всемирного экономического саммита в Давосе состоятся обсуждения европейских лидеров с президентом США. Об этом сообщает Bloomberg.

Менее влиятельные государства Евросоюза преимущественно наблюдают за тем, к чему может привести этот кризис международных отношений — к солидарности Европы или наоборот к возможному развалу ЕС.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что неспособность объединиться может стать настоящим концом эпохи. В то же время он заявил, что больше не считает США союзником, не уточняя, союзником Бельгии или всей Европы.

Фридрих Мерц надеется, что во время встречи ему удастся убедить Трампа. Однако все больше европейских чиновников считают, что отношения между ЕС и США ухудшились слишком, чтобы что-то изменить.

ЕС может отдать Гренландию США в руки США

Один из высокопоставленных чиновников Евросоюза заявил, что многие его коллеги соглашаются, что тот порядок, который был установлен после Второй мировой, закончился. А захват земель Трампом станет признаком изменения мировой политики.

Он отметил, что опасается, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию Штатам, пытаясь успокоить Белый дом.

На встрече министров финансов европейских стран в Брюсселе чиновники выражали недоумение из-за потери американской поддержки и дружбы. Некоторые заявляли, что не понимают, как реагировать на угрозы и требования со стороны США, которые постоянно меняются и не соответствуют никакой логике.

Датский чиновник напомнил о солдатах из своей страны, которые погибли вместе с американскими товарищами в Афганистане после того, как союзники отреагировали на применение США положения НАТО о коллективной обороне после террористических атак 11 сентября 2001 года.

Издание Financial Times писало, что на форуме в Давосе лидеры ЕС решили вместо Украины говорить с Трампом о Гренландии.

19 января американский журналист Ник Шифрин писал, что Трампа побудил к захвату Гренландии отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион 5 января сравнивал планы США на Гренландию с оккупацией Крыма Россией и отмечал, что Путин также применял все методы, кроме объявления войны, и не называл истинные причины своих действий. По его словам, Трампа в арктическом острове интересует не вопрос безопасности, а доступ к ресурсам и сфере влияния.

А глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что Крым для обеспечения безопасности России не менее важен, чем Гренландия для обеспечения безопасности США.