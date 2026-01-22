США можуть отримати суверенітет над частинами Гренландії, — NYT

Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва американських військових баз.

У разі реалізації цього плану, по факту такі території будуть вважатись суверенної територією США, пише The New York Times з посиланням на власні джерела.

Однією з пропозицій, яка обговорювалася на зустрічах у середу між представниками НАТО, зокрема й генсеком Марком Рютте, була можливість дозволу Данії на будівництво США додаткових військових баз у Гренландії, які будуть зведені на території, що вважається суверенною територією США.

Незрозуміло, чи ця пропозиція у підсумку стане частиною угоди, на яку натякнув президент США Дональд Трамп у середу, відмовившись від своїх погроз щодо мит після зустрічі з Рютте, але в цілому збільшення військової присутності США в Гренландії було основною темою обговорень

Журналісти підкреслили, що ця ідея була висунута Рютте. Двоє з чиновників, які брали участь у зустрічі, порівняли її з базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією.

Чиновники не знали, чи ця ідея була частиною плану, оголошеного Трампом. На прохання прокоментувати угоду та її зміст, НАТО заявило, що "переговори між Данією, Гренландією та США будуть продовжуватися з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали економічну чи військову опору в Гренландії".

Зазначимо, що новина про рамкову угоду пролунала невдовзі після того, як Трамп заявив у Давосі, що не погодиться на ніщо менше, ніж придбання права власності на Гренландію. Він Трамп пригрозив Європі жахливими економічними та безпековими наслідки, якщо він не отримає бажаного.

Американський лідер не раз наполягав, що Сполучені Штати потребують Гренландії для цілей національної безпеки. Він стверджує, що тільки США достатньо сильні, щоб захистити Гренландію від зовнішніх загроз.

