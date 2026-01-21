Критика НАТО, невдячні Канада з Україною і раптова Ісландія: про що говорив Трамп у Давосі

Президент США з'явився до Швейцарії із запізненням через поломку літака, але, не встигнувши піднятися на трибуну, почав критикувати Європу, заявляти про права США на Гренландію. А також нарікати на НАТО, в якому Трамп більше не впевнений.

"США — це економічний двигун планети. І коли Америка процвітає, процвітає весь світ... Ви всі прямуєте за нами вниз і ви прямуєте за нами вгору", — сказав Трамп у Давосі, повідомляє Reuters.

Трамп вважає, що Європа йде "не туди"

Він продовжив: "Деякі місця в Європі, чесно кажучи, вже невпізнанні. Їх просто неможливо впізнати. Я хочу, щоб Європа рухалася в правильному напрямку, але зараз вона рухається не в тому напрямку".

Трамп заявив, що зосередження уваги на екологічно чистій енергетиці та масова міграція стали факторами, що завдали шкоди Європі, не навівши при цьому жодних доказів.

У Давосі Трамп переплутав Гренландію з Ісландією

Після президент США переключив увагу на Гренландію, повторивши, що вона "потрібна" США і назвавши цей найбільший у світі острів "шматком льоду"

"Ми всього лише просимо віддати нам Гренландію, включно з усіма необхідними правами власності, тому що для її захисту необхідне право власності. Захистити її, маючи тільки оренду, неможливо. Кому, чорт забирай, захочеться захищати ліцензійну угоду або договір оренди, укладений на величезному шматку льоду посеред океану, де в разі війни більша частина бойових дій відбуватиметься саме на цьому шматку льоду? Тільки уявіть, ці ракети пролітатимуть просто над центром цього шматка льоду", — заявив Трамп.

Президент США повідомив присутнім, що контроль США над Гренландією "не становив би загрози для НАТО". І заявив, що це "значно підвищить безпеку всього альянсу", при цьому повідомивши без жодних доказів, що в НАТО нібито до США ставляться "вкрай несправедливо". При цьому Трамп переплутав Гренландію з Ісландією і назвав її кілька разів саме так.

Відзначаючи вчорашнє падіння фондового ринку, викликане побоюваннями розриву трансатлантичних зв'язків, Трамп заявив, що "вчора фондовий ринок уперше впав через Ісландію".

"Таким чином, поїздка до Ісландії вже обійшлася нам у чималу суму", — пояснив він.

Водночас Трамп у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі заявив, що не застосовуватиме силу для придбання Гренландії.

"Люди думали, що я застосую силу. Мені не потрібно застосовувати силу. Я не хочу застосовувати силу. Я не буду застосовувати силу", — сказав Трамп.

Трамп не впевнений у НАТО

НАТО у своїй промові президент США теж згадав, вкотре засумнівавшись, що альянс "буде поруч", коли це буде потрібно.

"Проблема з НАТО в тому, що ми будемо поруч із ними на 100%, — сказав Трамп під час виступу в Давосі. — Але я не впевнений, що вони будуть поруч із нами".

Трамп дедалі частіше ставить під сумнів надійність НАТО на тлі своїх спроб отримати Гренландію у власність, особливо різко реагуючи на заперечення європейських союзників проти передання данської території США. Під час тривалої кампанії з придбання Гренландії в середу він висунув зловісний ультиматум членам НАТО.

"У них є вибір. Ви можете сказати "так", і ми будемо вам дуже вдячні, або ви можете сказати "ні", і ми це запам'ятаємо", — заявив Трамп.

Ключовим принципом альянсу НАТО є стаття 5 — угода, згідно з якою всі члени альянсу стануть на захист будь-якої держави-члена в разі нападу на неї. Стаття 5 застосовувалася лише одного разу, США після терактів 11 вересня 2001 року.

Незважаючи на цю історію, Трамп неодноразово висловлював свій скептицизм.

"Я їх усіх дуже добре знаю, але не впевнений, що вони були б там. З огляду на всі гроші, які ми витрачаємо, всю кров, піт і сльози, я не знаю, чи були б вони поруч із нами", — сказав президент США.

Трамп згадав війну в Україні — що сказав

Також Трамп згадав війну в Україні, запитавши, що запитав, що його країна отримує від спроб покласти край цій війні (яка б не розпочалася, якби він був президентом), окрім "смертей, руйнувань і величезних грошових сум, що дістаються людям, які не цінують те, що ми робимо?"

"Я говорю про НАТО, я говорю про Європу. Їм потрібно працювати над Україною. Нам — ні. Сполучені Штати знаходяться дуже далеко. Нас розділяє великий, прекрасний океан. Ми до цього не маємо жодного стосунку", — сказав він.

Дональд Трамп заявив, що Канади не було б без США

Президент США висловив невдоволення і з приводу Канади, яку назвав невдячною.

"До речі, Канада отримує від нас багато безкоштовних благ. Їм теж слід було б бути вдячними, але вони не вдячні", — заявив Трамп у середу, додавши, що його план зі створення системи протиракетної оборони "Золотий купол" також забезпечить захист Канади.

Він сказав, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні "не був так вдячний", маючи на увазі виступ Карні на Всесвітньому економічному форумі цього тижня.

Карні не згадав безпосередньо США або Трампа, але підкреслив "епоху суперництва великих держав", додавши, що "заснований на правилах порядок згасає". Він сказав, що Канада виступає проти застосування мит щодо Гренландії, чим погрожував Трамп.

"Канада існує завдяки Сполученим Штатам. Запам'ятай це, Марку, коли наступного разу робитимеш свої заяви", — сказав Трамп.

Резюмував він свою промову "чудовими" сонцезахисними окулярами Емманюеля Макрона, які президент Франції одягнув, щоб приховати травму ока.

Дональд Трамп говорив цілу годину і журналісти зазначають, що коли він завів промову про нацгвардію у Вашингтоні, у залі почали відверто позіхати. Тож він розкритикував демократів і завершив свій спіч.

Нагадаємо, літак президента США Дональда Трампа, яким він вилетів до Швейцарії на всесвітній економічний форум у Давосі, повернули на базу "Ендрюс" із міркувань безпеки.