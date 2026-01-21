Критика НАТО, неблагодарные Канада с Украиной и внезапная Исландия: о чем говорил Трамп в Давосе

Президент США явился в Швейцарию с опозданием из-за поломки самолета, но, не успев подняться на трибуну, начал критиковать Европу, заявлять о правах США на Гренландию. А также сетовать на НАТО, в котором Трамп больше не уверен.

"США — это экономический двигатель планеты. И когда Америка процветает, процветает весь мир... Вы все следуете за нами вниз и вы следуете за нами вверх", — сказал Трамп в Давосе, сообщает Reuters.

Трамп считает, что Европа идет "не туда"

Он продолжил: "Некоторые места в Европе, честно говоря, уже неузнаваемы. Их просто невозможно узнать. Я хочу, чтобы Европа двигалась в правильном направлении, но сейчас она движется не в том направлении".

Трамп заявил, что сосредоточение внимания на экологически чистой энергетике и массовая миграция стали факторами, нанесшими ущерб Европе, не приведя при этом никаких доказательств.

В Давосе Трамп перепутал Гренландию с Исландией

После президент США переключил внимание на Гренландию, повторив, что она "нужна" США и назвав этот крупнейший в мире остров "куском льда"

Відео дня

"Мы всего лишь просим отдать нам Гренландию, включая все необходимые права собственности, потому что для ее защиты необходимо право собственности. Защитить ее, имея только аренду, невозможно. Кому, черт возьми, захочется защищать лицензионное соглашение или договор аренды, заключенный на огромном куске льда посреди океана, где в случае войны большая часть боевых действий будет происходить именно на этом куске льда? Только представьте, эти ракеты будут пролетать прямо над центром этого куска льда", — заявил Трамп.

Президент США сообщил собравшимся, что контроль США над Гренландией "не представлял бы угрозы для НАТО". И заявил, что это "значительно повысит безопасность всего альянса", при этом сообщив без всяких доказательств, что в НАТО якобы к США относятся "крайне несправедливо". При этом Трамп перепутал Гренландию с Исландией и назвал ее несколько раз именно так.

Отмечая вчерашнее падение фондового рынка, вызванное опасениями разрыва трансатлантических связей, Трамп заявил, что "вчера фондовый рынок впервые упал из-за Исландии".

"Таким образом, поездка в Исландию уже обошлась нам в немалую сумму", — пояснил он.

При этом Трамп в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме заявил, что не будет применять силу для приобретения Гренландии.

"Люди думали, что я применю силу. Мне не нужно применять силу. Я не хочу применять силу. Я не буду применять силу", — сказал Трамп.

Трамп не уверен в НАТО

НАТО в своей речи президент США тоже упомянул, в который раз засомневавшись, что альянс "будет рядом", когда это потребуется.

"Проблема с НАТО в том, что мы будем рядом с ними на 100%, — сказал Трамп во время выступления в Давосе. — Но я не уверен, что они будут рядом с нами".

Трамп все чаще ставит под сомнение надежность НАТО на фоне своих попыток получить Гренландию в собственность, особенно резко реагируя на возражения европейских союзников против передачи датской территории США. В ходе продолжительной кампании по приобретению Гренландии в среду он выдвинул зловещий ультиматум членам НАТО.

"У них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем вам очень благодарны, или вы можете сказать "нет", и мы это запомним", - заявил Трамп.

Ключевым принципом альянса НАТО является статья 5 – соглашение, согласно которому все члены альянса встанут на защиту любого государства-члена в случае нападения на него. Статья 5 применялась лишь однажды, США после терактов 11 сентября 2001 года.

Несмотря на эту историю, Трамп неоднократно выражал свой скептицизм.

"Я их всех очень хорошо знаю, но не уверен, что они были бы там. Учитывая все деньги, которые мы тратим, всю кровь, пот и слезы, я не знаю, были бы они рядом с нами", - сказал президент США.

Трамп упомянул войну в Украине — что сказал

Также Трамп упомянул войну в Украине, спросив, что спросил, что его страна получает от попыток положить конец этой войне (которая бы не началась, будь он президентом), кроме "смертей, разрушений и огромных денежных сумм, достающихся людям, которые не ценят то, что мы делаем?"

"Я говорю о НАТО, я говорю о Европе. Им нужно работать над Украиной. Нам — нет. Соединенные Штаты находятся очень далеко. Нас разделяет большой, прекрасный океан. Мы к этому не имеем никакого отношения", — сказал он.

Дональд Трамп заявил, что Канады не было бы без США

Президент США высказал недовольство и по поводу Канады, которую назвал неблагодарной.

"Кстати, Канада получает от нас много бесплатных благ. Им тоже следовало бы быть благодарными, но они не благодарны", — заявил Трамп в среду, добавив, что его план по созданию системы противоракетной обороны "Золотой купол" также обеспечит защиту Канады.

Он сказал, что премьер-министр Канады Марк Карни "не был так благодарен", имея в виду выступление Карни на Всемирном экономическом форуме на этой неделе.

Карни не упомянул напрямую США или Трампа, но подчеркнул "эпоху соперничества великих держав", добавив, что "основанный на правилах порядок угасает". Он сказал, что Канада выступает против применения пошлин в отношении Гренландии, чем угрожал Трамп.

"Канада существует благодаря Соединенным Штатам. Запомни это, Марк, когда в следующий раз будешь делать свои заявления", — сказал Трамп.

Резюмировал он свою речь "прекрасными" солнцезащитными очками Эмманюэля Макрона, которые президент Франции надел, чтобы скрыть травму глаза.

Дональд Трамп говорил целый час и журналисты отмечают, что когда он завел речь про нацгвардию в Вашингтоне в зале начали откровенно зевать. Поэтому он раскритиковал демократов и завершил свой спич.

Напомним, самолет президента США Дональда Трампа, которым он вылетел в Швейцарию на всемирный экономический форум в Давосе, вернули на базу "Эндрюс" из соображений безопасности.