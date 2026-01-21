Самолет, на котором Трамп вылетел в Давос, экстренно вернули в США: что произошло

Самолет президента США Дональда Трампа, которым он вылетел в Швейцарию на всемирный экономический форум в Давосе, вернули на базу "Эндрюс" из соображений безопасности.

На борту самолета обнаружили "незначительную электрическую проблему", пишет CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

"Air Force One возвращается на базу Эндрюс из-за "незначительной электрической проблемы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дональд Трамп планирует сесть на запасной самолет и все же прибыть в Давос.

По информации пресс-службы Белого дома, экипаж воздушного судна обнаружил "незначительную электрическую проблему" и повернул самолет обратно из соображений предосторожности.

Открытые данные о полете показывают, что самолет Трампа повернул обратно в США находясь над Атлантическим океаном вблизи Монтаука, Нью-Йорк, возле восточной крайней точки Лонг-Айленда.

Самолет Трампа вернули в США

Впоследствии журналисты обнародовали информацию о том, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на две меньшие компании и сядут на самолеты меньшего размера.

Сам Трамп перед поездкой в Давос заявил, что не уверен, чего ожидать от этой поездки.

"Итак, я еду в Давос. Я верю, что эта поездка будет очень успешной. Это будет интересная поездка, я не имею представления, что будет", — сказал Трамп журналистам.

