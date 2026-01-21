Літак, яким Трамп вилетів до Давоса, екстренно повернули до США: що сталось

Літак президента США Дональда Трампа, яким він вилетів до Швейцарії на всесвітній економічний форум у Давосі, повернули на базу "Ендрюс" з міркувань безпеки.

На борту літака виявили "незначну електричну проблему", пише CNN з посиланням на представника Білого дому.

"Air Force One повертається на базу Ендрюс через "незначну електричну проблему", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Дональд Трамп планує сісти на запасний літак та все ж таки прибути до Давосу.

За інформацією прес-служби Білого дому, екіпаж повітряного судна виявив "незначну електричну проблему" і повернув літак назад з міркувань обережності.

Відкриті дані про політ показують, що літак Трампа повернув назад до США перебуваючи над Атлантичним океаном поблизу Монтаука, Нью-Йорк, біля східної крайньої точки Лонг-Айленда.

Літак Трампа повернули до США Фото: Соцмережі

Згодом журналісти оприлюднили інформацію про те, що борт Air Force One успішно приземлився, а Трамп і особи, які його супроводжують, розділяться на дві менші компанії та сядуть на літаки меншого розміру.

Сам Трамп перед поїздкою до Давосу заявив, що не впевнений, чого очікувати від цієї поїздки.

"Отже, я їду до Давосу. Я вірю, що ця поїздка буде дуже успішною. Це буде цікава поїздка, я не маю уявлення, що буде", — сказав Трамп журналістам.

