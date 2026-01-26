Чому Трамп відмовився від окупації Гренландії: все вирішилось за 30 днів, — Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп спершу висловив готовність про захоплення Гренландії навіть військовим шляхом, але згодом передумав під тиском Конгресу, написало Reuters. Як протягом місяця змінювалось ставлення Білого дому про контроль над частиною Данії та чим Конгрес пригрозив Трампу?

Проти ідеї президента США окупувати Гренландію були готові об'єднатись республіканці та демократи, ідеться у статті інформаційного агентства. Сенатори та депутати Палати представників попередили, що можуть оголосити імпічмент, і ця погроза, ймовірно, примусила Трампа передумати й підштовхнула до несилового розв'язання проблем.

Reuters навело хронологію переговорів щодо Гренландії, додавши інформацію, отриману від джерел у Вашингтоні. Медіа зауважило, що позиція Білого дому змінювалась тричі протягом місяця.

США і Гренландія — деталі дій Трампа

14 грудня 2025 року відбулась тристороння зустріч, у якій брали участь три топпосадовці: держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен та міністр закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт. За підсумками зустрічі погодились, що військового та фінансового захоплення не буде, заявили анонімні співрозмовники медіа.

22 грудня 2025 року Трамп призначив спецпредставником з питань Гренландії губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі. Лендрі у відповідь опублікував допис, в якому заявив, що острів стане частиною США.

Побачивши таку заяву, у Копенгагені та Європі були "приголомшені" та "здивовані", написало Reuters. Зауважується, що плани Білого дому формуються, схоже, особисто Трампом та групою спільників без огляду на рекомендації дипломатів та інших фахівців. Крім того, є група чиновників, які пропонують взяти контроль завдяки тарифам (міністр торгівлі Говард Латнік) та відмовитись від військового захоплення (віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші).

5 січня 2026 року медіа звернули увагу на реакцію заступника глави апарату Білого дому Стівена Міллера. У ефірі CNN посадовець промовчав, коли його спитали, чи справді не буде захоплення Гренландії військовим шляхом.

"Трамп та посадовці його адміністрації, схоже, в інтерв'ю та соціальних мережах подвоювали думку про можливість застосування США сили в Гренландії", — зауважило Reuters.

Після цього, згідно з даними джерел, конгресмени обох партій почали телефонувати у Білий дім та говорити, серед іншого, з Рубіо. Політики попереджали, що Трампа слід зупинити, і наголошували, що можуть почати процедуру імпічменту.

"Деякі законодавці-республіканці також повідомили представникам адміністрації, що вони побоюються можливого розслідування імпічменту через будь-яке військове вторгнення до Гренландії", — написало Reuters.

21 січня 2026 року Трамп оголосив, що не буде окупувати Гренландію. Глава Білого дому заявив, що відмовляться від підняття тарифів, яким погрожував союзникам, та досягнув домовленостей з НАТО щодо контролю над островом. Reuters резюмувало, що адміністрація 47 президента США приймає "централізовані рішення": є рішення Трампа, а пропозиції інших урядовців до уваги не беруться.

Зазначимо, 22 січня медіа Daile Mail повідомило про ще одну ідею Дональда Трампа щодо Гренландії. З'ясувалось, що він пропонує видати кожному жителю острова по 1 млн дол.

Нагадуємо, джерела The New York Times розповіли, на який умовах суверенітету острова домовились Данія і Трамп.