Трамп хоче запропонувати кожному жителю Гренландії по 1 млн доларів, — Daily Mail

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість "купити" голоси мешканців Гренландії — він хоче запропонувати кожному, хто підтримає приєднання острова до Штатів, 1 мільйон доларів.

Загалом на острові проживає 57 тисяч мешканців, тож якби він заплатив всім, то сума становила 57 мільярдів доларів. Про це пише Daily Mail.

21 січня Трамп наголосив, що не буде здійснювати приєднання Гренландії військовим шляхом. Водночас тепер його план полягає в тому, щоб спонукати мешканців острова приєднатися до США.

Зазначається, що навіть якби Трамп витратив 57 мільярдів доларів, це становило менше ніж 10% від оборонного бюджету США, який складає приблизно 800 млрд доларів.

Очікується, що така виплата могла б прибрати залежність Гренландії від Данії та змінити економіку острова.

На думку видання, щоб отримати гроші, уряд острова мав би погодитися на проведення референдуму, на якому за це мали б проголосувати 60%.

Відео дня

Раніше повідомлялося, що Білий дім планує запропонувати 100 тисяч доларів кожному. Однак тоді зазначалося, що данські гранти матимуть більшу цінність для мешканців Гренландії в довгостроковій перспективі.

Також існують побоювання, що Гренландія перейде до економічної системи американського зразка з мінімальною соціальною підтримкою. Це теж може завадити Трампу переконати мешканців острова.

21 січня військові офіцери НАТО обговорювали можливу угоду, відповідно до якої Данія поступиться США "невеликими ділянками" гренландської території, де Штати зможуть збудувати військові бази.

Високопосадовці порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями.

Дональд Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, на який термін, він відповів: "Нескінченно. Немає обмежень у часі. Це угода назавжди".

Нагадаємо, один з високопоставлених чиновників Євросоюзу на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив, що побоюється, що європейські лідери можуть погодитися передати Гренландію Штатам, намагаючись заспокоїти Білий дім.

Видання Financial Times писало, що на форумі в Давосі лідери ЄС вирішили замість України говорити з Трампом про Гренландію.

19 січня американський журналіст Нік Шіфрін писав, що Трампа спонукала до захоплення Гренландії відмова присудити йому Нобелівську премію миру.

Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон 5 січня порівнював плани США на Гренландію з окупацією Криму Росією та зазначав, що Путін також застосовував усі методи, крім оголошення війни, та не називав істині причини своїх дій. За його словами, Трампа в арктичному острові цікавить не питання безпеки, а доступ до ресурсів і сфери впливу.

А голова МЗС Росії Сергій Лавров уже заявив, що Крим для забезпечення безпеки Росії не менш важливий, ніж Гренландія для забезпечення безпеки США.