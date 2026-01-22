Трамп хочет предложить каждому жителю Гренландии по 1 млн долларов, — Daily Mail

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность "купить" голоса жителей Гренландии — он хочет предложить каждому, кто поддержит присоединение острова к Штатам, 1 миллион долларов.

Всего на острове проживает 57 тысяч жителей, поэтому если бы он заплатил всем, то сумма составила 57 миллиардов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

21 января Трамп подчеркнул, что не будет осуществлять присоединение Гренландии военным путем. В то же время теперь его план заключается в том, чтобы побудить жителей острова присоединиться к США.

Отмечается, что даже если бы Трамп потратил 57 миллиардов долларов, это составило менее 10% от оборонного бюджета США, который составляет примерно 800 млрд долларов.

Ожидается, что такая выплата могла бы убрать зависимость Гренландии от Дании и изменить экономику острова.

По мнению издания, чтобы получить деньги, правительство острова должно было бы согласиться на проведение референдума, на котором за это должны были бы проголосовать 60%.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует предложить 100 тысяч долларов каждому. Однако тогда отмечалось, что датские гранты будут иметь большую ценность для жителей Гренландии в долгосрочной перспективе.

Также существуют опасения, что Гренландия перейдет к экономической системе американского образца с минимальной социальной поддержкой. Это тоже может помешать Трампу убедить жителей острова.

21 января военные офицеры НАТО обсуждали возможное соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки" гренландской территории, где Штаты смогут построить военные базы.

Высокопоставленные чиновники сравнили это предложение с военными базами Великобритании на Кипре, которые считаются суверенными британскими территориями.

Дональд Трамп заявил журналистам, что это "самая долгосрочная сделка". Когда его спросили, на какой срок, он ответил: "Бесконечно. Нет ограничений во времени. Это соглашение навсегда".

Напомним, один из высокопоставленных чиновников Евросоюза на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что опасается, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию Штатам, пытаясь успокоить Белый дом.

Издание Financial Times писало, что на форуме в Давосе лидеры ЕС решили вместо Украины говорить с Трампом о Гренландии.

19 января американский журналист Ник Шифрин писал, что Трампа побудил к захвату Гренландии отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион 5 января сравнивал планы США на Гренландию с оккупацией Крыма Россией и отмечал, что Путин также применял все методы, кроме объявления войны, и не называл истинные причины своих действий. По его словам, Трампа в арктическом острове интересует не вопрос безопасности, а доступ к ресурсам и сфере влияния.

А глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что Крым для обеспечения безопасности России не менее важен, чем Гренландия для обеспечения безопасности США.