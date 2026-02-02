"Вторгатись не збираємось": Трамп хоче, щоб Гренландія, Канада та Венесуела стали штатами США, — ЗМІ

Канада має стати 51-м, Гренландія — 52-м, а Венесуела може стати 53-м штатом Америки, нібито жартома заявив президент США Дональд Трамп.

Вторгатись до Гренландії не входить у плани США, зазначив Трамп під час своєї промови на закритій вечірці в Alfalfa Club, пише The Washington Post.

Спочатку Трамп пожартував, що йому доведеться скоротити свій виступ, щоб встигнути поспостерігати за "вторгненням" до Гренландії, проте швидко уточнив свої справжні наміри.

"Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми її купимо. У мене ніколи не було наміру робити Гренландію 51-м штатом. Я хочу зробити Канаду 51-м штатом. Гренландія буде 52-м штатом. Венесуела може бути 53-м", — сказав Трамп.

Презиеднт США також використав свій виступ для критики політичних та економічних супротивників.

Відео дня

Журналісти The Washington Post зазначили, що Трамп погрожував судом голові Федеральної резервної системи, вимагаючи зниження відсоткових ставок. Хоча через кілька хвилин також назвав це жартом та підкреслив, що очікує від відомства конкретних кроків.

Завершивши виступ, Трамп вирушив до Палм-Біч, де на борту літака продовжив обговорювати можливість нових судових позовів проти медіа. Він також висловив задоволення своєю появою в Alfalfa Club, попри те, що багато його жартів були сприйняті залом без особливого ентузіазму.

Нагадаємо, 1 лютого Трамп попередив Канаду про наслідки торговельної угоди з Китаєм.

Фокус також писав про те, чому Трамп відмовився від окупації Гренландії.