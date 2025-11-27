Кремлевские ловушки: как именно Путин пытается обмануть Трампа в вопросе мирного урегулирования

На фоне скандала, связанного с обнародованием разговоров представителя президента США Стива Уиткоффа с путинскими помощниками Ушаковым и Дмитриевым, в России заявили о поддержке "мирного плана Трампа". Какую игру на самом деле сейчас проводит Москва в дипломатической плоскости, выяснял Фокус.

Путинский представитель Песков заявляет, что Кремль не видит "ничего страшного" в обнародованной расшифровке разговора Стива Уиткоффа с помощниками Путина и недвусмысленно намекнул на то, что отставка спецпосланника американского президента может свести на нет мирный процесс. В частности, общаясь с пропагандистскими росСМИ, он акцентировал: "Голоса, которые сейчас появляются с требованием уволить Уиткоффа, нацелены прежде всего на то, чтобы сорвать пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров".

Между тем фактически синхронно с Песковым в медийное пространство вышел и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, который заявил, что Россия не пойдет на уступки в войне, хотя и поддерживает мирные усилия главы Белого дома. По его словам, Россия приветствует всяческие стремления администрации Трампа "по поиску разумных решений".

"Разные версии этого плана — это переговорный момент. Ни о каких уступках, ни о какой сдаче наших подходов к тем ключевым моментам решения стоящих перед нами задач, в том числе в контексте СВО, не может быть и речи. Россия готова добиваться реализации поставленных целей преимущественно дипломатическим путем. Проблема — в наличии или отсутствии политической воли строго выполнить те договоренности, которые были достигнуты лидерами в Анкоридже. С другой стороны, мы привержены результатам Аляски и будем именно в этих рамках действовать дальше, соотнося то, что происходит сейчас, именно с этими базовыми установками, сформулированными там двумя президентами", — подчеркнул Рябков, не уточняя при этом, о каких собственно "результатах" идет речь. Также он отметил, что Россия "готова" работать с тем материалом, который у нее есть, комментируя предложенный США план, призванный прекратить российско-украинскую войну.

Что и когда заставит Трампа принять украинскую сторону

В том, что страна-агрессор Россия сейчас проводит двойную игру, убежден исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"Москва сейчас, с одной стороны, пытается всячески показывать свою готовность к мирным переговорам, а с другой стороны — стремится сорвать дипломатический процесс, "повесив всех собак" на Украину и европейцев. Вообще, политика россиян с самого начала 2025 года так и работает: когда Трамп выдвигает какие-то ультиматумы, РФ предельно оперативно активизируется, предлагая какие-то псевдо мирные инициативы. После этого антироссийские санкции откладываются, а война продолжается дальше. Сейчас россияне пытаются провернуть нечто подобное, но при этом их программа-максимум не удалась, поскольку санкции против российских нефтяных компаний таки вступили в действие", — отмечает эксперт в разговоре с Фокусом.

Подчеркнув, что для РФ на данном этапе крайне важно, чтобы США не ударили по ней новым кнутом рестрикций, политолог добавил: "В этом смысле Кремль очень опасается имплементации законопроекта Грэма-Блюменталя и того, чтобы Украина не получила дальнобойное оружие. Учитывая это, Россия будет делать все, чтобы подобные шаги не стали реальностью. Как по мне, сейчас очень важно, чтобы в самих Соединенных Штатах было активное сопротивление со стороны республиканского истеблишмента так называемому плану Трампа, а на самом деле плану Путина. Сложно сказать, дожмут ли республиканцы вопрос устранения Стива Уиткоффа, потому что, к сожалению, Дональд Трамп не увидел ничего страшного в "слитых" в медиа его переговоров с помощниками Путина".

Александр Леонов не исключает, что республиканцы по горячим следам "пленок Уиткоффа" инициируют расследование в Конгрессе "и тогда эта история приобретет очень серьезные очертания".

"Проблема заключается только в том, что республиканцы не хотят, чтобы Уиткофф-скандал сильно ударил по Трампу и только это может притушить их пыл. Впрочем, даже если республиканцы будут пытаться, грубо говоря, петлять, эта история все равно может обернуться для них звонкой электоральной пощечиной на грядущих выборах в Конгресс в 2026 году", — подчеркивает политолог, по убеждению которого у Трампа пока нет "запасного-очередного" плана относительно того, каким образом действовать, когда россияне его в очередной раз "кинут" с вопросом мирного урегулирования.

"К сожалению, у Трампа, по моему мнению, нет такого плана и здесь, думаю, он будет действовать ситуативно, учитывая тактику республиканцев-законодателей, а также учитывая настроения республиканского общества, большинство из которого выступает "За" помощь Украине и давление на Россию. Остается надеяться, что как минимум эти два фактора будут побуждать Трампа двигаться в правильном направлении", — заключает Александр Леонов.

Почему Украина и евросоюзники должны изменить тактику в отношении Трампа

В то же время политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун в разговоре с Фокусом констатирует: "Если анализировать реакцию россиян на обнародование разговора Уиткоффа с представителями Путина, то прежде всего следует заметить, что, по моему мнению, этот "слив" точно не генерировался из РФ, как говорит немало людей в украинском медийном сегменте. Россиянам, как никому не выгодно, чтобы пропадал такой агент их влияния в Белом доме, как Уиткофф и позиция Пескова как раз и воспроизводит это видение".

Что же касается дальнейшей линии в мирно-переговорном процессе непосредственно президента США, то эксперт констатирует следующее: "Я не уверен, что Трамп до сих пор осознает, что с Россией ни к чему конструктивному нельзя прийти без существенного усиления давления на нее. Мне кажется, что внутри его администрации по состоянию на сейчас действительно есть разные силы, которые и поддерживают, и не поддерживают мысль о более активном влиянии на РФ. Западные медиа пишут, что проукраинские позиции генерирует госсекретарь Рубио, тогда как с другой стороны вице-президент Вэнс этому всячески сопротивляется. То есть сейчас идет борьба мотивов, смыслов и идеологий, но, учитывая поведение Трампа, которое было раньше, можно предположить, что он все же будет надеяться на конструктив со стороны россиян, несмотря на то, что они сказали, мол, план классный, но мы его выполнять не собираемся без реализации наших максималистских требований".

Нынешние движения на мирно-переговорной траектории, констатирует Максим Джигун, возвращают нас на циклы, которые раньше происходили "раз пять, если не больше". "Но проблема заключается в том, что Россия может тянуть время сколько угодно, тогда как Украина теряет и людей, и территории. Поэтому должны уже здесь и сейчас искать новые подходы относительно того, как убеждать администрацию Трампа, что альтернативы делать больно России не существует в принципе", — отмечает политолог.

Без кардинального изменения тактики, считает эксперт, Дональд Трамп бесконечно будет водить переговорные хороводы с Путиным и его марионетками вроде Дмитриева или Ушакова, что вполне устраивает главу Кремля.

Между тем, предполагает политолог, "в себя" главу Белого дома может привести и внутриполитический фактор, в частности недовольство группы республиканцев скандалом, связанным с "пленками Уиткоффа": "Сейчас картина выглядит довольно печально: человек (Уиткофф — Фокус) из окружения президента занимается фактически предательством интересов своей страны в пользу одного из ключевых противников США — РФ. Уиткофф помогает Путину избегать критики со стороны Трампа путем переговоров и какой-то непонятной лести. И если для беспринципного Трампа это все может казаться нормой, о чем он уже заявил журналистам, то для статусных сенаторов, которые имеют представление о политических ценностях — это очень болезненный удар. Так или иначе, но все эти нюансы непременно будут влиять на повестку дня внутри Соединенных Штатов. Ди Вэнс уже выразил недовольство тем, что тамошних политиков больше беспокоит вопрос Украины, чем внутриполитические аспекты. Но дело в том, что это очень взаимосвязанные вещи".

По убеждению эксперта, Белому дому в конце концов не удастся отделить вопросы внутренней политики от того, как официальный Вашингтон на внешней арене пытается оправдывать "одного из ключевых язычников этого мира в лице Путина и помогать ему выйти сухим из воды".

Резюмируя, Максим Джигун спрогнозировал, что "далеко не из любви к Украине, а учитывая желание сохранить власть в своих руках", Дональд Трамп таки спустится с иллюзорных небес на реалистичную землю и осознает, что без существенного усиления давления на Россию мирно-переговорный воз будет буксовать из-за нежелания Путина останавливать начатую им цинично-наглую во всех смыслах войну против суверенной Украины.