Кремлевская игра на нервах Трампа: почему Путин затягивает встречу с Зеленским и что будет в случае ее срыва

Министр иностранных дел РФ Лавров не подтверждает, что Путин дал Трампу согласие на встречу с Зеленским. Фокус выяснил, когда и при каких условиях может состояться такая встреча и может ли вообще.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что глава Кремля во время недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом предложил подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций на переговорах между Украиной и Россией. Об этом главный российский дипломат сказал в среду, 20 августа, на пресс-конференции в Москве. В частности, по словам Лаврова, правитель России "внес предложение не просто продолжить эти переговоры, но и подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций". В то же время глава российского внешнеполитического ведомства не сказал, что речь идет о повышении до уровня лидеров государств.

"Это (повышение уровня глав делегаций — Фокус) как раз четко вписывается в наше предложение о том, чтобы в рамках этого процесса отдельный блок был посвящен рассмотрению политических аспектов урегулирования, наряду с военными и гуманитарными", — сказал Лавров, добавив, что эта идея была "позитивно воспринята" Дональдом Трампом.

Несколько ранее фактически идентичную по смысловому наполнению мысль высказал путинский помощник Юрий Ушаков, который также сказал, что руководители Белого дома и Кремля обсудили идею повышения уровня представителей на переговорах по мирному урегулированию российско-украинской войны. Впрочем Ушаков, как и Лавров, не уточнил, что именно он имеет в виду под повышением уровня встреч, и не упомянул о возможности встречи лидеров Украины и РФ.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждает, что Путин таки согласился на двустороннюю встречу с украинским лидером.

Чем угрожают Путину за уклонение от встречи с Зеленским

Как известно, Дональд Трамп после недавнего телефонного разговора с Путиным заявил, что начинает подготовку к трехсторонней встрече на высшем президентском уровне по линии Киев-Вашингтон-Москва.

Между тем по информации The Telegraph, Великобритания и Евросоюз пригрозили РФ новыми санкциями в случае отказа Путина от переговоров с Трампом и Зеленским. Об этом изданию сообщил чиновник в британском правительстве. "Если Путин будет медлить, уклоняться или отказываться от переговоров — это станет еще одним поводом для введения санкций", — подчеркнул он, акцентировав, что Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске только после того, как президент США ввел санкции против Индии за продолжение покупки российской нефти.

В то же время источник из близкого окружения Трампа рассказал на условиях анонимности изданию Politico, что президент США хотел присутствовать на встрече Владимира Зеленского и Путина, но получил отказ от хозяина Кремля. Собеседник газеты, в частности, отметил, что когда Трамп позвонил Путину и предложил свое присутствие на встрече с украинским лидером, тот ответил: "Вам не обязательно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один".

Когда Путин наконец решится на встречу с Зеленским

В том, что Путин в кейсе встречи с президентом Зеленским будет максимально затягивать время, убежден кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский. В частности, в разговоре с Фокусом аналитик отметил следующее: "Затягивание Кремлем времени объясняется его желанием получить какие-то преимущества на фронте путем продвижения на определенных участках, параллельно терроризируя при этом украинское население ракетно-дронными "приветами". Я считаю, что, пытаясь всячески избежать санкций, Путин в дальнейшем будет имитировать переговорный процесс. Думаю, уровень делегаций действительно может быть повышен до уровня Ушакова или Лаврова, но только тогда, когда Путин достигнет своих целей, прежде всего, на фронте, он таки может сесть за стол переговоров. При этом я не считаю, что это может произойти в ближайшие дни и даже недели. Вообще неизвестно, состоятся ли в конце концов переговоры Зеленского с Путиным. Зато трехсторонний формат с участием Трампа является вероятным, но это можно было бы увидеть, если бы США и Запад в целом действовали с позиции силы в отношении Москвы. Пока Трамп применяет мягкую дипломатию в отношении России, иногда разбавленную угрозами".

Станислав Желиховский считает, что слишком долго затягивать время Москве не удастся, "но несколько недель, а, возможно, и больше" это вполне возможно.

"Постоянно подкармливая американского президента тезисами о якобы желании договариваться, россияне будут выигрывать время. Но рано или поздно (желательно, чтобы рано) у Трампа лопнет терпение и он в конце концов может ввести в отношении РФ санкции, параллельно усилив украинское государство. Но в ближайшее время, на мой взгляд, мы этого не увидим, поскольку Кремль будет активно продолжать пускать информационную пыль в американские глаза, добиваясь таким образом своего. Для Путина крайне важно маневрировать конец летнего сезона-начало осеннего", — подчеркивает эксперт.

Акцентировав на том, что уже потеряно очень много времени, "пока Трамп раскачивался", Станислав Желиховский подытожил: "Президенту США нужно наконец определиться: он на самом деле хочет завершить боевые действия, сохранив лицо Америки, как лидера свободного мира и собственный авторитет, или он вместо этого в дальнейшем будет прогибаться перед такими диктаторами, как Путин. В конце концов, если Трамп не осознает тех реалий, в которых находится, розовая мечта россиян о сбросе США с геополитического пьедестала сбудется".

Как и почему Путин оказался в ситуации дипломатического цугцванга

Мягко говоря, непорядочное дипломатическое поведение Путина, отмечает в разговоре с Фокусом политолог Олег Лесной, в определенной степени обусловлено и позицией людей, которые могут на него влиять — в частности Трампа.

"И в контексте встречи с Зеленским, неважно, сколько Путин еще, извините за выражение, будет "петлять". Важно то, сколько Трамп будет давать ему возможность это делать. На самом деле достаточно сложно сказать, сколько это еще продлится, потому что я уже просто сбился со счета, сколько раз россияне применяли идентичную тактику затягивания времени. Сначала они долго и нудно отмахивались от любых прямых переговоров с Украиной, впоследствии — началась катавасия вокруг режима прекращения огня: то энергетический, то в море, а то уже в небе... Далее Трамп начал настаивать, чтобы перемирие было всеобъемлющим. В результате этот весь вопрос банально заговорили", — констатирует политолог.

Подчеркнув, что недавний саммит в Белом доме с участием президентов Зеленского и Трампа, а также ряда евролидеров был успешным для Украины, политолог заметил: "Но Путин, пообещав, что поедет на встречу с Зеленским, сразу руками и ртами своей команды начал рассказывать байки о необходимости наработки предварительных шагов и так далее, поскольку, мол, встреча лидеров не организуется с бухты-барахты. Но с Трампом россияне организовали все чрезвычайно быстро и полетел быстренько товарищ Путин на Аляску на самолете с серебристым крылом. То есть, беспрецедентная организация была сделана на считанные часы-дни. А тут начинают водить хороводы".

Сейчас глава Кремля, по убеждению Олега Лесного, устами Медведева отвергает не только новый этап мирного процесса, который начался на Аляске и продолжился в Белом доме, но и идею предоставления Украине гарантий безопасности, над которыми работают "все вменяемые европейские лидеры" и госсекретарь США Марко Рубио.

Таким образом, после фактически очередного отвержения страной-агрессором всех предложений Соединенных Штатов, резюмирует политолог, должно непременно быть наказание. Впрочем, будет ли в конце концов оно, добавляет эксперт, известно только одному человеку — Дональду Трампу.

Встречи же в формате Зеленский-Путин в ближайшее время на политическом горизонте эксперт не видит, "потому что Путин ко всему еще и боится идти на такой шаг, потому что там точно не будет теплой ванны". В то же время, в том, что РФ всячески затягивает встречу на уровне лидеров государств, Олег Лесной видит и позитив, суть которого сводится к тому, что Киев удачно перебросил мяч на московскую часть поля и у россиян в этой ситуации все выходы плохие. С одной стороны, если Путин встретится с Зеленским, он, говорит эксперт, признает его легитимность, которую ранее категорически отрицал. С другой стороны, если откажется — весь мир без всяких очков увидит, кто на самом деле срывает установление мира.

Между тем президент Владимир Зеленский заявил, что его потенциальная двусторонняя встреча с Путиным должна была бы пройти "в нейтральной Европе", хотя он также не против Турции, Швейцарии и Австрии. В то же время глава государства подчеркнул, что встречи в Москве быть не может. Говоря о Будапеште как локационно-переговорной площадке Зеленский отметил, что "на сегодня это непросто", поскольку Венгрия выступает против поддержки Украины во время войны.