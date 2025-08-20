Медведев раскритиковал идею отправки войск НАТО в Украину и оскорбил Макрона

По его словам, Россия не заинтересована в гарантиях безопасности, которые предусматривают переброску западных войск на территорию Украины.

Четвертый российский президент, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился гневом в адрес одного из европейских лидеров на своей странице в X на фоне разговоров возможного размещения миротворческого контингента в Украине в качестве гарантий безопасности.

"Безмозглый галльский петух никак не может отказаться от идеи отправки войск на "Украину". Было прямо заявлено: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности". Но хриплая, жалкая птица продолжает кукарекать, доказывая, что она король курятника", – говорится в сообщении.

Отметим, что Медведев взял Украину в кавычки, поскольку ранее нераз заявлял, что она – искусственно созданное государство и не имеет никакой субъектности.

В комментариях предположили, что под этими нелестными словами Медведев имеет в виду президента Франции Эмманюэля Макрона.

Хронология оскорблений в адрес Макрона сходится со вчерашним заявлением президента Франции, который назвал Путина "людоедом" и отметил, что британские, французские, немецкие, турецкие и другие союзники готовы проводить успокаивающие операции в воздухе, на море и на суше, не выходя на передовую и не провоцируя конфликт.

19 августа европейские чиновники обсудили отправку британских и французских войск в Украину, определяя их численность и задачи. Около 10 стран готовы направить силы, сообщили Bloomberg источники на условиях анонимности. Присутствие в Украине европейских войск может стать частью пакета гарантий безопасности для нашей страны.

Британия сообщила, что европейские и американские военные представители вскоре уточнят детали гарантий. Президент Европейского совета Антониу Коста заявил, что условия согласуют в ближайшие дни. Несмотря на прорыв, некоторые чиновники скептически относятся к мирному соглашению и сдерживанию Путина.

Позже президент США Дональд Трамп тоже заявил что Европа готова отправить войска.

Во время брифинга в Белом доме он подчеркнул, что США точно не отправят военный контингент для наземных операций, но не исключил "других военных операций".

В свою очередь Кремль отвергает размещение войск НАТО в Украине. Более того, глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что обсуждение гарантий безопасности в Украине без привлечения России это "путь в никуда".

По его словам, прежде всего Кремль соглашается, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивали на равных началах с участием Китая, США, Великобритании и Франции, однако присоединиться к ним должна и РФ.

Ранее Фокус писал, что Медведев пригрозил Трампу ядерным оружием, однако дальнейшие действия президента США заставили его замолчать.