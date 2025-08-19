Макрон назвал Путина людоедом и предупредил Украину о решающих неделях

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия превратилась в постоянную дестабилизирующую силу и потенциальную угрозу для многих стран Европы. Он призвал европейцев не быть наивными в отношении к Кремлю и отметил, что следующие две недели критически важны для определения гарантий безопасности Украины.

По информации Le Figaro, Макрон во вторник в интервью телеканалу LCI охарактеризовал президента РФ Владимира Путина как "хищника, людоеда у наших ворот", который должен продолжать питаться ради собственного выживания.

"Следовательно, в том числе для собственного выживания, ему нужно продолжать есть. Вот и все. И поэтому это хищник, это людоед у наших ворот. Я не говорю, что завтра это будет нападение на Францию, но в конце концов это угроза для европейцев (...) Мы не должны быть наивными", — пояснил он.

Французский лидер подчеркнул, что с 2007-2008 годов Путин редко придерживался своих обещаний, постоянно стремился менять границы и расширять власть.

Также он отметил, что Россия тратит около 40% бюджета на вооружение и имеет армию численностью более 1,3 миллиона военных, что свидетельствует об отсутствии готовности к миру или открытому демократическому устройству. Он также подчеркнул, что это не означает непосредственной угрозы для Франции, но политика Кремля создает постоянный риск для всей Европы.

Следующие две недели решающие для безопасности Украины

Как пишет Politico в интервью, президент Франции также отметил, что следующие 15 дней будут критически важными для согласования гарантий безопасности Украины после мирных переговоров в Белом доме, запланированных на понедельник. В частности, Макрон высоко оценил решение президента США Дональда Трампа предоставить Киеву "очень хорошие гарантии безопасности".

"Есть вся работа, которую нужно выполнить заранее по гарантиям безопасности. Следующие 15 дней абсолютно критичны для нас, чтобы завершить работу с американцами и предоставить этим гарантиям безопасности содержание", — сказал чиновник.

В частности, французский лидер сообщил, что британские, французские, немецкие, турецкие и другие союзники готовы проводить успокаивающие операции в воздухе, на море и на суше, не выходя на передовую и не провоцируя конфликт. Он также предостерег от наивности в отношении Кремля и подчеркнул, что мирное соглашение должно обеспечить украинцам возможность жить в мире и иметь достаточную силу сдерживания.

В конце концов, по его мнению, готовность или отказ Путина участвовать в потенциальной трехсторонней встрече с Зеленским и Трампом в Женеве поможет определить серьезность намерений российского лидера в отношении мира.

Напоминаем, что 19 августа, во время разговора с Дональдом Трампом, Владимир Путин предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. По информации СМИ, украинский лидер сразу отказался от этого предложения.

В то же время президент России подтвердил готовность к переговорам с Зеленским, отметив, что саммит требует тщательной подготовки. Согласие на двустороннюю встречу Путин дал во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, и вероятно, саммит может состояться в течение ближайших двух недель, однако место его проведения пока не определено.

Ранее Эмманюэль Макрон говорил, что все территориальные вопросы следует решать исключительно в диалоге с Киевом.