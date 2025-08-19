Макрон назвав Путіна людожером та попередив Україну про вирішальні тижні

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія перетворилася на постійну дестабілізуючу силу та потенційну загрозу для багатьох країн Європи. Він закликав європейців не бути наївними у ставленні до Кремля і зазначив, що наступні два тижні критично важливі для визначення гарантій безпеки України.

Related video

За інформацією Le Figaro, Макрон у вівторок в інтерв’ю телеканалу LCI охарактеризував президента РФ Володимира Путіна як "хижака, людожера біля наших воріт", який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання.

"Отже, в тому числі для власного виживання, йому потрібно продовжувати їсти. Ось і все. І тому це хижак, це людожер біля наших воріт. Я не кажу, що завтра це буде напад на Францію, але зрештою це загроза для європейців (…) Ми не повинні бути наївними",, — пояснив він.

Французький лідер підкреслив, що з 2007–2008 років Путін рідко дотримувався своїх обіцянок, постійно прагнув змінювати кордони та розширювати владу.

Також він зазначив, що Росія витрачає близько 40% бюджету на озброєння і має армію чисельністю понад 1,3 мільйона військових, що свідчить про відсутність готовності до миру або відкритого демократичного устрою. Він також підкреслив, що це не означає безпосередньої загрози для Франції, але політика Кремля створює постійний ризик для всієї Європи.

Наступні два тижні вирішальні для безпеки України

Як пише Politico в інтерв'ю, президент Франції також зазначив, що наступні 15 днів будуть критично важливими для узгодження гарантій безпеки України після мирних переговорів у Білому домі, запланованих на понеділок. Зокрема, Макрон високо оцінив рішення президента США Дональда Трампа надати Києву "дуже хороші гарантії безпеки".

"Є вся робота, яку потрібно виконати заздалегідь щодо гарантій безпеки. Наступні 15 днів абсолютно критичні для нас, щоб завершити роботу з американцями та надати цим гарантіям безпеки змісту", — сказав посадовець.

Зокрема, французький лідер повідомив, що британські, французькі, німецькі, турецькі та інші союзники готові проводити заспокійливі операції у повітрі, на морі та на суші, не виходячи на передову і не провокуючи конфлікт. Він також застеріг від наївності щодо Кремля і наголосив, що мирна угода має забезпечити українцям можливість жити в мирі та мати достатню силу стримування.

Зрештою, на його думку, готовність або відмова Путіна брати участь у потенційній тристоронній зустрічі з Зеленським і Трампом у Женеві допоможе визначити серйозність намірів російського лідера щодо миру.

Нагадуємо, що 19 серпня, під час розмови з Дональдом Трампом, Володимир Путін запропонував зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Москві. За інформацією ЗМІ, український лідер відразу відмовився від цієї пропозиції.

Водночас президент Росії підтвердив готовність до переговорів із Зеленським, зазначивши, що саміт потребує ретельної підготовки. Згоду на двосторонню зустріч Путін дав під час телефонної розмови з Дональдом Трампом, і ймовірно, саміт може відбутися протягом найближчих двох тижнів, однак місце її проведення поки не визначене.

Раніше Емманюель Макрон казав, що всі територіальні питання слід вирішувати виключно у діалозі з Києвом.