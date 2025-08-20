Гарантии мира и иностранные войска: как США и Европа хотят защитить Украину от России

В пакет гарантий безопасности для Украины может войти присутствие в стране европейских войск. Фокус узнавал, насколько это реалистично, как США, Великобритания и Франция планируют укрепить позиции Киева перед потенциальной встречей президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина, и каковы перспективы заморозки войны.

Издание Bloomberg написало, что пакет гарантий безопасности для Украины сформируют на этой неделе, опираясь на поддержку президента США Дональда Трампа. План предусматривает отправку европейских войск в рамках возможного мирного соглашения. После саммита в Белом доме, где США усилили свои обязательства, европейские лидеры стремятся укрепить позицию Киева перед потенциальной встречей президентов Путина и Зеленского.

Во вторник европейские чиновники обсудили отправку британских и французских войск в Украину, определяя их численность и задачи. Около 10 стран готовы направить силы, сообщили источники анонимно. Позже Трамп заявил что Европа готова отправить войска.

"Что касается безопасности, они готовы отправлять людей на землю", — сказал Трамп Fox News, — "Мы готовы помочь им в различных вопросах, особенно... возможно, можно говорить о воздушных перевозках, потому что ни у кого нет таких вещей, как у нас, на самом деле у них их нет. Но я не думаю, что это будет проблемой".

Британия сообщила, что европейские и американские военные представители вскоре уточнят детали гарантий. Президент Европейского совета Антониу Коста заявил, что условия согласуют в ближайшие дни. Несмотря на прорыв, некоторые чиновники скептически относятся к мирному соглашению и сдерживанию Путина. Кремль отвергает размещение войск НАТО в Украине.

План предусматривает укрепление ВСУ через обучение и поддержку многонациональными силами, преимущественно европейскими. Великобритания и Франция готовы направить сотни солдат подальше от фронта. США будут предоставлять разведданные, вооружение и, возможно, противовоздушную оборону через партнеров. Премьер Италии Джорджия Мелони предложила гарантии, подобные натовским, для защиты Украины без членства в альянсе.

Что точно известно, так это то, что США не будут отправлять войска в Украину. Дональд Трамп заявил, что не планирует отправлять американские войска в Украину и полностью исключил участие США в наземных операциях в этой стране.

Европейские миротворцы в Украине — насколько это реально?

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии Фокусу выражает серьезные сомнения относительно возможности ввода иностранных войск в Украину в рамках каких-либо миротворческих инициатив. По его мнению, ни одна страна, вероятно, не решится на отправку своих военных контингентов, учитывая предыдущий опыт и реакцию ключевых игроков, в частности России.

Жданов обращает внимание на нерешительность европейских стран, в частности Великобритании. По его словам, британская позиция колеблется: утром они могут заявлять о готовности предоставить войска, а вечером уже отказываются от таких планов. Эта неопределенность, по мнению эксперта, свидетельствует о низкой вероятности того, что иностранные войска появятся в Украине. Он считает, что подобные заявления являются скорее политическими маневрами, чем реальными намерениями.

"Основная идея, которую продвигает президент США Дональд Трамп, заключается не в заключении окончательного мирного соглашения, а во временной заморозке конфликта. Трамп не настаивает на полноценном мирном договоре, как это делает российский диктатор Владимир Путин, который стремится к окончательному урегулированию на своих условиях. Зато Трамп видит заморозку боевых действий как способ остановить войну, что может стать для него поводом претендовать на Нобелевскую премию мира. Трамп открыто говорит об этом, не скрывая своих амбиций", — отметил Фокусу эксперт.

В случае прекращения огня Жданов считает, что максимум, на что можно рассчитывать, — это введение международных наблюдателей, а не полноценных военных контингентов. Он вспоминает опыт 2014 года, когда наблюдатели ОБСЕ следили за соблюдением режима прекращения огня на линии боевого соприкосновения. Однако этот процесс был неэффективным: даже в условиях формального перемирия Украина несла значительные потери — до батальона в год. Жданов подчеркивает, что контроль ОБСЕ не смог предотвратить нарушения, а потери оставались огромными.

Эксперт также вспоминает попытки 2023 года, когда президент Франции Эммануэль Макрон выражал готовность направить войска для контроля за прекращением огня.

"Тогда даже рассматривалась идея миротворческой операции по уставу ООН, где войска могли бы разделить противоборствующие стороны. Однако Россия резко отреагировала на это предложение. Россия словами Дмитрия Медведева угрожала, что российские силы "найдут и убьют" французских солдат, если те появятся в Украине. После таких угроз разговоры об иностранном военном контингенте быстро прекратились", — добавил Жданов.

Жданов делает вывод, что даже если Трампу удастся убедить Украину и Россию заморозить конфликт на текущих позициях, скорее всего, в Украину направят только международных наблюдателей. При этом он выражает беспокойство, что присутствие военных наблюдателей может быть даже хуже, чем гражданских. Россия, по его словам, может использовать их как мишень, устроив провокации, а затем обвинить Украину в нападениях на иностранцев, например, называя это действиями "бандеровцев". Такой сценарий, по мнению эксперта, вполне вероятен, учитывая предыдущий опыт и агрессивную риторику Кремля.

