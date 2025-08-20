Гарантії миру й іноземні війська: як США та Європа хочуть захистити Україну від Росії

У пакет гарантій безпеки для України може увійти присутність в країні європейських військ. Фокус дізнавався, наскільки це реалістично, як США, Велика Британія та Франція планують зміцнити позиції Києва перед потенційною зустріччю президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна, і які перспективи заморозки війни.

Related video

Видання Bloomberg написало, що пакет гарантій безпеки для України сформують цього тижня, спираючись на підтримку президента США Дональда Трампа. План передбачає відправку європейських військ у рамках можливої мирної угоди. Після саміту в Білому домі, де США посилили свої зобов’язання, європейські лідери прагнуть зміцнити позицію Києва перед потенційною зустріччю президентів Путіна та Зеленського.

У вівторок європейські чиновники обговорили відправку британських і французьких військ до України, визначаючи їх чисельність та завдання. Близько 10 країн готові направити сили, повідомили джерела анонімно. Пізніше Трамп заявив що Європа готова відправити війська.

"Що стосується безпеки, вони готові відправляти людей на землю", — сказав Трамп Fox News. — "Ми готові допомогти їм у різних питаннях, особливо… можливо, можна говорити про повітряні перевезення, бо ні в кого немає таких речей, як у нас, насправді у них їх немає. Але я не думаю, що це буде проблемою".

Британія повідомила, що європейські та американські військові представники незабаром уточнять деталі гарантій. Президент Європейської ради Антоніу Коста заявив, що умови узгодять найближчими днями. Попри прорив, деякі чиновники скептичні щодо мирної угоди та стримування Путіна. Кремль відкидає розміщення військ НАТО в Україні.

План передбачає зміцнення ЗСУ через навчання та підтримку багатонаціональними силами, переважно європейськими. Велика Британія та Франція готові направити сотні солдатів подалі від фронту. США надаватимуть розвіддані, озброєння та, можливо, протиповітряну оборону через партнерів. Прем’єр Італії Джорджія Мелоні запропонувала гарантії, подібні до натівських, для захисту України без членства в альянсі.

Що точно відомо, так це те, що США не будуть відправляти війська в Україну. Дональд Трамп заявив, що не планує відправляти американські війська в Україну та повністю виключив участь США в наземних операціях у цій країні.

Європейські миротворці в Україні — наскільки це реально?

Військовий експерт Олег Жданов в коментарі Фокусу висловлює серйозні сумніви щодо можливості введення іноземних військ в Україну в рамках будь-яких миротворчих ініціатив. На його думку, жодна країна, ймовірно, не зважиться на відправку своїх військових контингентів, враховуючи попередній досвід і реакцію ключових гравців, зокрема Росії.

Жданов звертає увагу на нерішучість європейських країн, зокрема Великої Британії. За його словами, британська позиція коливається: вранці вони можуть заявляти про готовність надати війська, а ввечері вже відмовляються від таких планів. Ця невизначеність, на думку експерта, свідчить про низьку ймовірність того, що іноземні війська з’являться в Україні. Він вважає, що подібні заяви є радше політичними маневрами, ніж реальними намірами.

"Основна ідея, яку просуває президент США Дональд Трамп, полягає не в укладенні остаточної мирної угоди, а в тимчасовій заморозці конфлікту. Трамп не наполягає на повноцінному мирному договорі, як це робить російський диктатор Володимир Путін, який прагне остаточного врегулювання на своїх умовах. Натомість Трамп бачить заморозку бойових дій як спосіб зупинити війну, що може стати для нього приводом претендувати на Нобелівську премію миру. Трамп відкрито говорить про це, не приховуючи своїх амбіцій", — зазначив Фокусу експерт.

У разі припинення вогню Жданов вважає, що максимум, на що можна розраховувати, — це введення міжнародних спостерігачів, а не повноцінних військових контингентів. Він згадує досвід 2014 року, коли спостерігачі ОБСЄ стежили за дотриманням режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення. Проте цей процес був неефективним: навіть за умов формального перемир’я Україна зазнавала значних втрат — до батальйону на рік. Жданов підкреслює, що контроль ОБСЄ не зміг запобігти порушенням, а втрати залишалися шаленими.

Експерт також згадує спроби 2023 року, коли президент Франції Еммануель Макрон висловлював готовність направити війська для контролю за припиненням вогню.

"Тоді навіть розглядалася ідея миротворчої операції за статутом ООН, де війська могли б розділити протиборчі сторони. Проте Росія різко відреагувала на цю пропозицію. Росія словами Дмитра Медведєва погрожувала, що російські сили "знайдуть і вб’ють" французьких солдатів, якщо ті з’являться в Україні. Після таких погроз розмови про іноземний військовий контингент швидко припинилися", — додав Жданов.

Жданов робить висновок, що навіть якщо Трампу вдасться переконати Україну та Росію заморозити конфлікт на поточних позиціях, найімовірніше, до України направлять лише міжнародних спостерігачів. При цьому він висловлює занепокоєння, що присутність військових спостерігачів може бути навіть гіршою, ніж цивільних. Росія, за його словами, може використати їх як мішень, влаштувавши провокації, а потім звинуватити Україну в нападах на іноземців, наприклад, називаючи це діями "бандерівців". Такий сценарій, на думку експерта, є цілком імовірним, враховуючи попередній досвід і агресивну риторику Кремля.

Нагадаємо, 19 серпня видання Financial Times розповіло, що Київ запропонував США угоду на 100 мільярдів доларів.

Також Фокус писав, що президенти України Володимир Зеленський, Росії Володимир Путін та США Дональд Трамп можуть зустрітися в Будапешті для переговорів про припинення війни. Організацію заходів розпочали секретні служби Сполучених Штатів.