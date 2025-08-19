Посилення ЗСУ та введення іноземних сил: які варіанти гарантій безпеки для України приготували на Заході

Гарантії безпеки України розраховуються без урахування вимоги Москви обмежити чисельність ЗСУ і можуть включати введення багатонаціональних сил.

Related video

США і Європа негайно розпочнуть роботу над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для зустрічі президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Про це розповіли джерела агентства Bloomberg.

Гарантії спрямовані на зміцнення ЗСУ і військових можливостей України без обмежень за чисельністю військ. Необхідно уникнути вимог Росії про кількісне обмеження української армії в майбутній угоді про припинення війни, заявили співрозмовники.

Мета — уникнути вимог Росії про обмеження чисельності української армії в рамках майбутньої угоди про припинення війни.

Пакет гарантій безпеки ґрунтується на напрацюваннях європейської "Коаліції охочих" на чолі з Великою Британією і Францією. Очікується, що до нього включать розміщення в Україні багатонаціональних сил, але їхній формат поки що не визначено, додали джерела.

За словами чиновників, на зустрічі у Вашингтоні 18 серпня лідери підтримали гарантії безпеки для України, подібні до статті 5 до пункту Північноатлантичного договору про взаємну оборону.

Цю формулу спочатку запропонувала прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, але точні деталі і роль США в ній мають ще опрацювати.

Зазначимо, що Зеленський коментував питання гарантій безпеки для України на брифінгу у Вашингтоні. До неї також входить ініціатива Києва закупити американську зброю на $100 млрд.

Сильна армія України, на його переконання, стане першою частиною гарантій, тому не можна не допустити її скорочення через брак грошей після завершення війни.

Президент США Дональд Трамп обіцяв Зеленському гарантувати безпеку України в будь-якій угоді щодо припинення війни, але масштаби допомоги поки невідомі.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Зеленського може відбутися в найближчі два тижні. У Німеччині заявили, що саміт потрібно ретельно підготувати.

Західні аналітики раніше попереджали, що для України краще втратити Донбас, ніж вихід до Чорного Моря.