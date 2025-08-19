Укрепление ВСУ и ввод иностранных сил: какие варианты гарантий безопасности для Украины приготовили на Западе

Гарантии безопасности Украины рассчитываются без учета требования Москвы ограничить численность ВСУ и могут включать ввод многонациональных сил.

США и Европа немедленно начнут работу над предоставлением Украине надежных гарантий безопасности, чтобы открыть путь для встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказали источники агентства Bloomberg.

Гарантии направлены на укрепление ВСУ и военных возможностей Украины без ограничений по численности войск. Необходимо избежать требований России о количественном ограничении украинской армии в будущем соглашении о прекращении войны, заявили собеседники.

Цель — избежать требований России об ограничении численности украинской армии в рамках будущего соглашения о прекращении войны.

Пакет гарантий безопасности основывается на наработках европейской "Коалиции желающих" во главе с Великобританией и Францией. Ожидается, что в него включат размещение в Украине многонациональных сил, но их формат пока не определен, добавили источники.

По словам чиновников, на встрече в Вашингтоне 18 августа лидеры поддержали гарантии безопасности для Украины, подобные статье 5 к пункту Североатлантического договора о взаимной обороне.

Данную формулу изначально предложила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, но точные детали и роль США в ней должны еще проработать.

Отметим, что Зеленский комментировал вопрос гарантий безопасности для Украины на брифинге в Вашингтоне. В нее также входит инициатива Киева закупить американское оружие на $100 млрд.

Cильная армия Украины, по его убеждению, станет первой частью гарантий, поэтому нельзя не допустить ее сокращения из-за нехватки денег после завершения войны.

Президент США Дональд Трамп обещал Зеленскому гарантировать безопасность Украины в любой сделке по прекращению войны, но масштабы помощи пока неизвестны.

Напомним, встреча Путина и Зеленского может состояться в ближайшие две недели. В Германии заявили, что саммит нужно тщательно подготовить.

Западные аналитики ранее предупреждали, что для Украины лучше потерять Донбасс, чем выход к Черному Морю.