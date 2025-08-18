Без Донбасса, но с Черным морем: какие потери территорий Украины "менее болезненны", — The Telegraph

Аналитик Том Шарп сравнил важность Донецкой области и контроль Украины над Черным морем. По его мнению, если Украина потеряет свободу судоходства на 80%, это нанесет ущерб ее общей экономике на 10-12% ВВП.

Для Украины менее болезненной будет потеря Донбасса, чем выхода к Черному Морю. Такое мнение в статье издания The Telegraph высказал кавалер ордена Британской империи, который 27 лет служил офицером Королевского флота и командовал 4 различными военными кораблями, Том Шарп.

Как пишет эксперт, в самом начале вторжения 2022 года бои за остров Змеиный задали тон украинскому сопротивлению. Силы обороны потопили ряд российских кораблей и отогнали Черноморский флот подальше от украинского побережья. Впрочем, Украина сейчас не имеет полной свободы судоходства из-за блокировки РФ, которая остановила до 90 процентов всего ее морского экспорта.

С июля 2022 по июль 2023 года была реализована Черноморская зерновая инициатива, посредническая при поддержке ООН и Турции. Это частично облегчило давление, поскольку экспорт вырос до 50 процентов — 33 миллиона тонн зерна за 1000 рейсов. Путин прекратил эту инициативу в июле 2023 года.

Впрочем, на данный момент украинская дальнобойная контрстратегия уже принесла свои плоды — быстрое развитие и использование беспилотных надводных кораблей в сочетании с большим количеством обычных ракетных ударов и ударов спецподразделений помогли вытеснить Черноморский флот из Севастополя.

"По большинству оценок, если Украина потеряет свободу судоходства на 80 процентов, это нанесет ущерб ее общей экономике на 10-12 процентов ВВП. Косвенные потери могут достигать 30 процентов. Они просто не могут позволить себе, чтобы это произошло снова", — отмечает Том Шарп.

Он отметил, что к этому также можно добавить потерю влияния, доступа и влияние на другие страны, которым нужен этот экспорт, и что сохранение свободы судоходства в Черном море является более важным, чем оспариваемый и сейчас обсуждаемый раздел земель.

Шарп отметил, что во время войны, как правило, большинство людей сосредотачиваются на суше и почти никто не обращает внимания на море. Однако, это может разрушить безопасность страны и ее процветание. Поэтому, автор статьи призывает не игнорировать море, когда этот конфликт, возможно, сейчас приближается к завершению.

Ситуация в Черном море — что известно

14 августа ВМС ВСУ зафиксировали потерю российского истребителя Су-30СМ в районе юго-восточнее острова Змеиный. По данным украинской разведки, перехват радиоэфира свидетельствует, что самолет исчез по неизвестным причинам, а впоследствии на морской поверхности обнаружили обломки воздушного судна.

30 июня российская авиация впервые привлекла сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31А/АД для уничтожения украинских морских беспилотников Magura 7. В акватории Черного моря с истребителя Су-30 были нанесены ракетные удары по трем морским дронам, после чего дополнительно были применены боеприпасы для барражирования "Ланцет".