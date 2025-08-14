Российский Су-30СМ исчез над морем возле Змеиного: обломки найдены, экипаж ищут

Военно-Морские Силы Украины сообщили о радиоперехвате, который свидетельствует о потере связи с истребителем РФ. Самолет выполнял задание в Черном море и, вероятно, упал.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали потерю российского истребителя Су-30СМ в районе юго-восточнее острова Змеиный. По данным украинской разведки, перехват радиоэфира свидетельствует, что самолет исчез по неизвестным причинам, а впоследствии на морской поверхности обнаружили обломки воздушного судна. Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

По информации военных, Су-30СМ выполнял задание в акватории Черного моря, когда с ним внезапно пропала связь. Предварительно, самолет упал в море, однако причины инцидента пока не установлены.

Сейчас российские подразделения осуществляют поисково-спасательную операцию в районе вероятного падения. Известно, что на поверхности воды уже обнаружены фрагменты истребителя, но пилоты до сих пор не найдены.

Справка: Су-30СМ — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в России. Самолет предназначен для ведения воздушного боя, патрулирования на больших расстояниях, сопровождения стратегической авиации, а также выполнения задач по радиолокационному контролю и управлению воздушными операциями.

