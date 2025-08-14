Російський Су-30СМ зник над морем біля Зміїного: уламки знайдено, екіпаж шукають

Військово-Морські Сили України повідомили про радіоперехоплення, що засвідчує втрату зв’язку з винищувачем РФ. Літак виконував завдання у Чорному морі та, ймовірно, впав.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України зафіксували втрату російського винищувача Су-30СМ у районі південно-східніше острова Зміїний. За даними української розвідки, перехоплення радіоефіру свідчить, що літак зник з невідомих причин, а згодом на морській поверхні виявили уламки повітряного судна. Про це повідомили у ВМС ЗСУ.

За інформацією військових, Су-30СМ виконував завдання в акваторії Чорного моря, коли з ним раптово зник зв’язок. Попередньо, літак упав у море, однак причини інциденту поки що не встановлені.

Наразі російські підрозділи здійснюють пошуково-рятувальну операцію в районі ймовірного падіння. Відомо, що на поверхні води вже виявлено фрагменти винищувача, але пілотів досі не знайдено.

Довідка: Су-30СМ — багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у Росії. Літак призначений для ведення повітряного бою, патрулювання на великих відстанях, супроводу стратегічної авіації, а також виконання завдань із радіолокаційного контролю та управління повітряними операціями.

