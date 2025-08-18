Без Донбасу, але з Чорним морем: які втрати територій України "менш болісні", — The Telegraph

Аналітик Том Шарп порівняв важливість Донецької області та контроль України над Чорним морем. На його думку, якщо Україна втратить свободу судноплавства на 80%, це завдасть шкоди її загальній економіці на 10-12% ВВП.

Для України менш болісним буде втрата Донбасу, ніж виходу до Чорного Моря. Таку думку в статті видання The Telegraph висловив кавалер ордена Британської імперії, який 27 років служив офіцером Королівського флоту і командував 4 різними військовими кораблями, Том Шарп.

Як пише експерт, на самому початку вторгнення 2022 року бої за острів Зміїний задали тон українському спротиву. Сили оборони потопили низку російських кораблів та відігнали Чорноморський флот подалі від українського узбережжя. Втім, Україна зараз не має повної свободи судноплавства через блокування РФ, яка зупинила до 90 відсотків усього її морського експорту.

З липня 2022 по липень 2023 року було реалізовано Чорноморську зернову ініціативу, посередницьку за підтримки ООН та Туреччини. Це частково полегшило тиск, оскільки експорт зріс до 50 відсотків – 33 мільйони тонн зерна за 1000 рейсів. Путін припинив цю ініціативу в липні 2023 року.

Втім, на цей момент українська далекобійна контрстратегія вже принесла свої плоди — швидкий розвиток і використання безпілотних надводних кораблів у поєднанні з більшою кількістю звичайних ракетних ударів та ударів спецпідрозділів допомогли витіснити Чорноморський флот із Севастополя.

"За більшістю оцінок, якщо Україна втратить свободу судноплавства на 80 відсотків, це завдасть шкоди її загальній економіці на 10-12 відсотків ВВП. Непрямі втрати можуть сягати 30 відсотків. Вони просто не можуть дозволити собі, щоб це сталося знову", — зазначає Том Шарп.

Він зауважив, що до цього також можна додати втрату впливу, доступу та вплив на інші країни, яким потрібен цей експорт, і що збереження свободи судноплавства в Чорному морі є важливішим, ніж оскаржуваний і зараз обговорюваний розподіл земель.

Шарп зазначив, що під час війни, як правило, більшість людей зосереджуються на суші й майже ніхто не звертає уваги на море. Однак, це може зруйнувати безпеку країни та її процвітання. Тому, автор статті закликає не ігнорувати море, коли цей конфлікт, можливо, наразі наближається до завершення.

Ситуація в Чорному морі — що відомо

14 серпня ВМС ЗСУ зафіксували втрату російського винищувача Су-30СМ у районі південно-східніше острова Зміїний. За даними української розвідки, перехоплення радіоефіру свідчить, що літак зник з невідомих причин, а згодом на морській поверхні виявили уламки повітряного судна.

30 червня російська авіація вперше залучила надзвукові протикорабельні ракети Х-31А/АД для знищення українських морських безпілотників Magura 7. В акваторії Чорного моря з винищувача Су-30 було завдано ракетних ударів по трьох морських дронах, після чого додатково було застосовано боєприпаси для баражування "Ланцет".