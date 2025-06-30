Російські СУ-30 змушені застосовувати дорогі ПКР Х-31 у Чорному морі: у чому причина (відео)

Російська авіація вперше залучила надзвукові протикорабельні ракети Х-31А/АД для знищення українських морських безпілотників Magura 7. В акваторії Чорного моря з винищувача Су-30 було завдано ракетних ударів по трьом морським дронам, після чого додатково було застосовано боєприпаси для баражування "Ланцет".

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Це перший публічно зафіксований випадок використання протикорабельних ракет саме по морських безпілотних апаратах. Про це повідомляє "Мілітарний" із посиланням на російські джерела.

До цього російські Су-30 застосовували для цих цілей гарматне озброєння і касетні авіабомби, не вдаючись до високоточної ракетної зброї. Зміна тактики, мабуть, пов'язана з втратами авіації. У травні 2025 року один із Су-30 був збитий у Чорному морі ракетою AIM-9, запущеною з українського морського дрона Magura 7. А раніше, 31 грудня 2024 року, інший морський дрон за допомогою ракети Р-73 знищив два російські вертольоти Мі-8.

Після цих інцидентів Росія обмежила застосування вертольотів і перейшла до використання авіації з безпечних дальностей. При цьому збільшилося застосування FPV-дронів і БПЛА літакового типу, однак їхня ефективність обмежена через малу дальність. Тепер проти катерів і морських дронів ЗСУ росіяни змушені застосовувати дороговартісні керовані ракети, що свідчить про зростання загрози та уразливості російської авіації при наближенні до зони дії українських дронів.

Характеристики ракет Х-31

Тип: керовані тактичні ракети класу "повітря-поверхня"

Варіанти:

Х-31А і Х-31АД (протикорабельні);

Х-31П і Х-31ПД (протирадіолокаційні).

Швидкість: 600-700 м/с (надзвукова)

Дальність:

Х-31А: до 70 км;

Х-31АД: 120-160 км;

Х-31П: до 110 км;

Х-31ПД: 180-250 км.

Важливо

Чисте небо над Чорним морем: як український морський дрон Magura навчили збивати літаки

Нагадаємо, українські багатоцільові морські дрони Magura V7 вперше використали новітні ракети AIM-9X для ураження російських винищувачів Су-30. Раніше припускали, що на дронах застосовують ракети старішої модифікації AIM-9M, розробленої наприкінці 1980-х років.