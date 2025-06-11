Морські дрони Magura V7 оснастили новітньою версією ракети AIM-9: у чому перевага (фото)

Українські багатоцільові морські дрони Magura V7 вперше використали новітні ракети AIM-9X для ураження російських винищувачів Су-30. Раніше припускали, що на дронах застосовують ракети старішої модифікації AIM-9M, розробленої наприкінці 1980-х років.

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Про це розповів начальник Головного управління розвідки (ГУР) України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone.

За словами керівника ГУР, наразі на Magura V7 встановлено більш досконалі зразки озброєння. Зазначимо, що ракета AIM-9X є останньою модифікацією американської серії Sidewinder. Вона була прийнята на озброєння 2003 року і представлена двома основними версіями: Block 1 і Block 2. Водночас Буданов не уточнив, яка саме модифікація використовується українськими силами.

Magura V7 з ракетами AIM-9X Фото: Facebook ГУР

Як зазначають аналітики, раніше на Magura V7 встановлювали AIM-9M на пускові рейки авіаційного типу, які підіймалися перед запуском, але не забезпечували бічного відхилення. Це важливо, оскільки AIM-9M не має високих кутів відхилення від осі прицілювання (HOBS), на відміну від, наприклад, російської Р-73.

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Ракети з HOBS мають шарнірні головки самонаведення, що дає їм змогу захоплювати ціль навіть за значного відхилення від поздовжньої осі носія. З огляду на те, що пускова установка Magura V7 фіксована, перед пуском дрон мав доволі точно орієнтуватися в бік цілі, як за азимутом, так і за вертикаллю. Це особливо важко з урахуванням нестабільності морської поверхні, на якій катер схильний до хитавиці. Поразка цілі в таких умовах вимагала високого рівня точності та певної частки удачі.

Ключові особливості AIM-9X

Серед ключових поліпшень AIM-9X — новий двигун MK-139, що забезпечує максимальну дальність польоту до 30 кілометрів і підвищену швидкість ракети.

Суттєвим нововведенням також стала вдосконалена система захоплення цілі після пуску (LOAL), яка дає змогу застосовувати ракету за підтримки тактичної цифрової мережі Link 16.

Ракета AIM-9X Sidewinder. Фото: Raytheon

Ракета отримала інфрачервону камеру замість стандартної інфрачервоної головки самонаведення, що забезпечує більш точне захоплення цілі й підвищену стійкість до теплових перешкод. Додатково ракета оснащена радіоприймачем, що забезпечує радіокорекцію курсу на великих дистанціях.

За словами Буданова, встановлення нових ракет на морські дрони не було одиничною ініціативою. Найближчим часом Україна планує розгорнути цілу низку модифікацій Magura V7, оснащених не тільки засобами ППО, а й засобами радіоелектронної боротьби, розвідувальними сенсорами та засобами активного захисту. Деякі версії вже містять кулеметні установки для оборони ракетного комплексу.

Нагадаємо, у 30-ту річницю розділу Чорноморського флоту Фокус і військовий експерт Максим Паламарчук з'ясовували, що залишилося від радянського флоту і куди рухаються Військово-морські сили України.