Российские СУ-30 вынуждены применять дорогие ПКР Х-31 в Черном море: в чем причина (видео)

Российская авиация впервые задействовала сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-31А/АД для уничтожения украинских морских беспилотников Magura 7. В акватории Чёрного моря с истребителя Су-30 были нанесены ракетные удары по трем морским дронам, после чего дополнительно были применены барражирующие боеприпасы «Ланцет».

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Это первый публично зафиксированный случай использования противокорабельных ракет именно по морским беспилотным аппаратам. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на российские источники.

До этого российские Су-30 применяли для этих целей пушечное вооружение и кассетные авиабомбы, не прибегая к высокоточному ракетному оружию. Изменение тактики, по-видимому, связано с потерями авиации. В мае 2025 года один из Су-30 был сбит в Черном море ракетой AIM-9, запущенной с украинского морского дрона Magura 7. А ранее, 31 декабря 2024 года, другой морской дрон с помощью ракеты Р-73 уничтожил два российских вертолета Ми-8.

После этих инцидентов Россия ограничила применение вертолетов и перешла к использованию авиации с безопасных дальностей. При этом увеличилось применение FPV-дронов и БПЛА самолетного типа, однако их эффективность ограничена из-за малой дальности. Теперь против катеров и морских дронов ВСУ россияне вынуждены применять дорогостоящие управляемые ракеты, что говорит о росте угрозы и уязвимости российской авиации при приближении к зоне действия украинских дронов.

Характеристики ракет Х-31

Тип: управляемые тактические ракеты класса "воздух-поверхность"

Варианты:

Х-31А и Х-31АД (противокорабельные);

Х-31П и Х-31ПД (противорадиолокационные).

Скорость: 600–700 м/с (сверхзвуковая)

Дальность:

Х-31А: до 70 км;

Х-31АД: 120–160 км;

Х-31П: до 110 км;

Х-31ПД: 180–250 км.

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Чистое небо над Черным морем: как украинский морской дрон Magura научили сбивать самолеты

Напомним, украинские многоцелевые морские дроны Magura V7 впервые использовали новейшие ракеты AIM-9X для поражения российских истребителей Су-30. Ранее предполагалось, что на дронах применяются ракеты более старой модификации AIM-9M, разработанной в конце 1980-х годов.