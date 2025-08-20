Зеленський та Путін можуть зустрітись у Будапешті: чому для України це неприйнятно, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський, президент Російської Федерації Володимир Путін та президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп можуть провести переговори щодо завершення війни у Будапешті. Відповідні заходи почали проводити секретні служби США.

Європейські союзники України почали міркувати над введенням військового контингенту відразу після завершення війни, пояснило медіа Politico. Тим часом Білий дім взяв на себе іншу місію — влаштувати зустріч між Києвом та Москвою за участі американського лідера.

Медіа поспілкувалось з анонімними джерелами у Вашингтоні, які, як стверджується, близько до адміністрації президента США. Співрозмовники Politico заявили, що зустріч відбудеться у Будапешті й підготовкою вже займаються відповідні спецслужби. Вказується, що Трамп часто контактує з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і тому, ймовірно, ідеться саме про цю країну. Водночас зауважують, що секретні служби "часто перевіряють різні місця" і тому місце тристоронньої зустрічі може змінитись.

"Будапешт стає першим вибором для Білого дому, сказали двоє людей, яким надано анонімність для обговорення приватних розмов", — написало медіа.

У статті також нагадали, чому Україні може не сподобатись ідея Угорщини. Зокрема, у цій країні 30 років тому уклали Будапештський меморандум, завдяки якому Україна отримала гарантії безпеки в обмін на втрату ядерної зброї. Гарантії "незалежності, суверенітету та поваги до кордонів" надали США, РФ та Велика Британія.

"Напад Путіна на Україну у 2014 році довів безглуздість угоди, коли жоден із підписантів не надав військових сил для протидії нападам", — уточнило Politico.

На ідею зустріч у Будапешті поки що не відшукалось відповіді Угорщини. Останній допис Орбана у Facebook — констатація факту, що провалилась міжнародна ізоляція Путіна, та привітання другої зустрічі Путіна й Трампа.

Зустріч Зеленського та Путіна — деталі

Зазначимо, після зустрічі Трампа і Путіна та Алясці й візиту Зеленського у Білий дім з'явилась ідея проведення тристоронньої або двосторонньої зустрічі лідерів задля завершення війни. РФ запросила Зеленського у Москву, тим часом у медіа обговорювали інші, більш реалістичні місця: Рим, Женева, Відень, Стамбул і Доху. Тим часом глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що зустріч "не виключають", але перед цим слід провести повну підготовку на місцевому рівні й забезпечити права росіян в Україні.

Нагадуємо, у Польщі відреагували на поїздку Зеленського у Вашингтон та висловили незадоволення відсутністю польського президента.