Звинуватили у "невдячності": через зустріч Зеленського і Трампа у Польщі вибухнув скандал

У Польщі через зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа розгорівся скандал: представники уряду країни та адміністрації чинного лідера Кароля Навроцького пересварилися. Причиною стало те, що поляків не було у Білому домі. У партії "Конфедерація" звинуватили Україну у "невдячності".

Жодного представника Польщі на переговорах у Білому домі 18 серпня не було, включно з президентом Каролем Навроцьким та прем'єр-міністра Дональда Туска. Видання Polska agencja prasowa повідомило, що надіслало запит до президента щодо відсутності польських представників на зустрічі у США.

Речник Рафал Лешкевич відповів виданню, що для Навроцького пріоритетом є підготовка до його візиту у США, яка має відбутися 3 вересня. Сам президент Польщі нагадав, що був учасником онлайн-розмови між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами, яка відбулася після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Про це пише видання TVN24.

За інформацією Кароля Навроцького, на зустрічі у Вашингтоні зібралися представники так званої "коаліції охочих". На таких зустрічах зазвичай Польщу представляє Туск, і саме він, як стверджує президент, мав летіти до США на переговори. Однак його там не було.

Також Навроцький додав, що запрошував європейських політиків на переговори у Вашингтоні саме Володимир Зеленський.

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, заперечив ці слова Навроцького, заявивши, що у Білий дім запрошення надходять від президента США, а не від Володимира Зеленського.

"Інформую, що на зустрічі до Білого дому запрошує президент Сполучених Штатів, з яким польські представники руху MAGA та особисто пан президент Навроцький мають привілейовані стосунки. Прошу, щоб вони використовували їх на користь Польщі та Європи", — написав він на своїй сторінці у мережі X.

Адам Шлапка, речник польського уряду, також повідомив, що на зустрічах з лідером США Польщу представляє саме президент, а Дональд Туск сказав, що Навроцькому потрібно "дати час", аби той міг "зрозуміти міжнародну політику".

У Польщі через зустріч у Білому домі звинуватили Україну у "невдячності"

У суперечках серед польських чиновників також торкнулися України. Представники праворадикальної партії "Конфедерація" звинуватили Володимира Зеленського у "невдячності".

"Ми також знову переживаємо практичну реальність вдячності України, яка давно б зруйнувалась без допомоги Польщі. Президент Зеленський навіть не згадав про нашу присутність, просто взяв за руку Урсулу фон дер Ляєн, і це все, що ми від нього побачили", — заявила Єва Заянчковська-Гернік, членкиня Європейського парламенту від партії.

Варто зауважити, що офіційно ані у США, ані в українському уряді не коментували відсутність представників Польщі на переговорах у Вашингтоні.

