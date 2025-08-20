Обвинили в "неблагодарности": из-за встречи Зеленского и Трампа в Польше разразился скандал

В Польше из-за встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа разгорелся скандал: представители правительства страны и администрации действующего лидера Кароля Навроцкого перессорились. Причиной стало то, что поляков не было в Белом доме. В партии "Конфедерация" обвинили Украину в "неблагодарности".

Ни одного представителя Польши на переговорах в Белом доме 18 августа не было, включая президента Кароля Навроцкого и премьер-министра Дональда Туска. Издание Polska agencja prasowa сообщило, что направило запрос к президенту об отсутствии польских представителей на встрече в США.

Представитель Рафал Лешкевич ответил изданию, что для Навроцкого приоритетом является подготовка к его визиту в США, который должен состояться 3 сентября. Сам президент Польши напомнил, что был участником онлайн-разговора между Дональдом Трампом, Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, который состоялся после встречи Трампа и Путина на Аляске. Об этом пишет издание TVN24.

По информации Кароля Навроцкого, на встрече в Вашингтоне собрались представители так называемой "коалиции желающих". На таких встречах обычно Польшу представляет Туск, и именно он, как утверждает президент, должен был лететь в США на переговоры. Однако его там не было.

Также Навроцкий добавил, что приглашал европейских политиков на переговоры в Вашингтоне именно Владимир Зеленский.

Радослав Сикорский, министр иностранных дел Польши, опроверг эти слова Навроцкого, заявив, что в Белый дом приглашения поступают от президента США, а не от Владимира Зеленского.

"Информирую, что на встречи в Белый дом приглашает президент Соединенных Штатов, с которым польские представители движения MAGA и лично господин президент Навроцкий имеют привилегированные отношения. Прошу, чтобы они использовали их в пользу Польши и Европы", — написал он на своей странице в сети X.

Адам Шлапка, представитель польского правительства, также сообщил, что на встречах с лидером США Польшу представляет именно президент, а Дональд Туск сказал, что Навроцкому нужно "дать время", чтобы тот мог "понять международную политику".

В Польше из-за встречи в Белом доме обвинили Украину в "неблагодарности"

В спорах среди польских чиновников также коснулись Украины. Представители праворадикальной партии "Конфедерация" обвинили Владимира Зеленского в "неблагодарности".

"Мы также снова переживаем практическую реальность благодарности Украины, которая давно бы разрушилась без помощи Польши. Президент Зеленский даже не вспомнил о нашем присутствии, просто взял за руку Урсулу фон дер Ляйен, и это все, что мы от него увидели", — заявила Ева Заянчковская-Герник, член Европейского парламента от партии.

Стоит заметить, что официально ни в США, ни в украинском правительстве не комментировали отсутствие представителей Польши на переговорах в Вашингтоне.

