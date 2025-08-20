Медведєв розкритикував ідею відправки військ НАТО в Україну і образив Макрона

За його словами, Росія не зацікавлена в гарантіях безпеки, які передбачають перекидання західних військ на територію України.

Четвертий російський президент, а нині заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув гнівом на адресу одного з європейських лідерів на своїй сторінці в X на тлі розмов про можливе розміщення миротворчого контингенту в Україні як гарантії безпеки.

"Безмозкий галльський півень ніяк не може відмовитися від ідеї відправки військ на "Україну". Було прямо заявлено: ніяких військ НАТО як миротворців. Росія не прийме такі "гарантії безпеки". Але хриплий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, доводячи, що він король курника", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що Медведєв узяв Україну в лапки, оскільки раніше неодноразово заявляв, що вона — штучно створена держава і не має жодної суб'єктності.

У коментарях припустили, що під цими невтішними словами Медведєв має на увазі президента Франції Емманюеля Макрона.

Хронологія образ на адресу Макрона сходиться з учорашньою заявою президента Франції, який назвав Путіна "людожером" і зазначив, що британські, французькі, німецькі, турецькі та інші союзники готові проводити заспокійливі операції в повітрі, на морі й на суходолі, не виходячи на передову й не провокуючи конфлікт.

19 серпня європейські чиновники обговорили відправлення британських і французьких військ в Україну, визначаючи їхню чисельність і завдання. Близько 10 країн готові направити сили, повідомили Bloomberg джерела на умовах анонімності. Присутність в Україні європейських військ може стати частиною пакета гарантій безпеки для нашої країни.

Британія повідомила, що європейські та американські військові представники незабаром уточнять деталі гарантій. Президент Європейської ради Антоніу Коста заявив, що умови узгодять найближчими днями. Незважаючи на прорив, деякі чиновники скептично ставляться до мирної угоди і стримування Путіна.

Пізніше президент США Дональд Трамп теж заявив, що Європа готова відправити війська.

Під час брифінгу в Білому домі він наголосив, що США точно не відправлять військовий контингент для наземних операцій, але не виключив "інших військових операцій".

Натомість Кремль відкидає розміщення військ НАТО в Україні. Ба більше, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що обговорення гарантій безпеки в Україні без залучення Росії — це "шлях у нікуди".

За його словами, насамперед Кремль погоджується, щоб гарантії безпеки України забезпечували на рівних засадах за участю Китаю, США, Великої Британії та Франції, однак долучитися до них має і РФ.

Раніше Фокус писав, що Медведєв пригрозив Трампу ядерною зброєю, проте подальші дії президента США змусили його замовкнути.