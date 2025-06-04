Зеленский предложил Путину прекратить огонь, пока они лично не встретятся

Президент Владимир Зеленский предлагает России ввести режим прекращения огня до потенциальной встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, украинская сторона готова к такой встрече в любой день.

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Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время брифинга 4 июня.

"Мы предлагаем русским прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение, мы готовы к встрече сразу. Встреча на выбор русских: Стамбул, Ватикан, Швейцария. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день. Почему прекращение огня до встречи лидеров? Потому что мы встретимся и если нет никакого понимания, нет желания деэскалации и взглядов как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день", — заявил Зеленский.

По его словам, если Украина увидит, что диалог можно продолжать и Россия готова к соответствующим шагам деэскалации, то режим прекращения огня продолжится. Зеленский готов к встрече уже с 5 июня.

Президент добавил, что все стороны выиграют от такой быстрой встречи, если они действительно хотят окончания войны. Кроме того, он добавил, что партнеры Украины в частности лидер США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заинтересованы, потому что ранее предлагали подобный формат.

Также Зеленский отметил, что встреча лидеров возможна и без прекращения огня, главное — это политическая воля для начала переговоров, как свидетельство, что российская сторона действительно готова к завершению войны.

Напомним, "Рамка переговоров между Украиной и Россией" определяет необходимость мониторинга режима прекращения огня со стороны США и третьих стран и предстоящую встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Во время встречи украинский и российский президенты должны согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования, среди которых территориальные вопросы, компенсация и восстановление Украины, а также порядок заключения окончательного мирного соглашения.

В то же время Россия требует от Запада и Украины выполнить ряд условий для достижения режима прекращения огня, в частности прекращения поставок вооружений, а также остановки мобилизации.