Зеленський запропонував Путіну припинити вогонь, поки вони особисто не зустрінуться

Президент Володимир Зеленський пропонує Росії ввести режим припинення вогню до потенційної зустрічі Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, українська сторона готова до такої зустрічі в будь-який день.

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Про це президент Володимир Зеленський сказав під час брифінгу 4 червня.

"Ми пропонуємо руским припинення вогню до зустрічі лідерів. Моя особиста думка, ми готові до зустрічі одразу. Зустріч на вибір руских: Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка у будь-який день. Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Тому що ми зустрінемося і якщо немає ніякого порозуміння, немає бажання деескалації і поглядів як це завершити, то припинення вогню закінчиться у цей же день", — заявив Зеленський.

За його словами, якщо Україна побачить, що діалог можна продовжувати і Росія готова до відповідних кроків деескалації, то режим припинення вогню продовжиться. Зеленський готовий до зустрічі уже із 5 червня.

Президент додав, що всі сторони виграють від такої швидкої зустрічі, якщо вони дійсно хочуть закінчення війни. Крім того, він додав, що партнери України зокрема лідер США Дональд Трамп і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також зацікавлені, бо раніше пропонували подібний формат.

Також Зеленський зауважив, що зустріч лідерів можлива і без припинення вогню, головне — це політична воля для початку перемовин, як свідчення, що російська сторона дійсно готова до завершення війни.

Нагадаємо, "Рамка переговорів між Україною та Росією" визначає необхідність моніторингу режиму припинення вогню з боку США та третіх країн і майбутню зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Під час зустрічі український та російський президенти мають узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання, серед яких територіальні питання, компенсація та відновлення України, а також порядок укладання остаточної мирної угоди.

Водночас Росія вимагає від Заходу та України виконати низку умов для досягнення режиму припинення вогню, зокрема припинення постачання озброєнь, а також зупинення мобілізації.