У мережі зʼявився документ, який Київ передав Москві напередодні другого раунду переговорів у Стамбулі. Його справді склали українською та англійською мовами.

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Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер опублікував фото документа в Х.

Офіційно він має назву "Рамка переговорів між Україною та Росією" і складається з 5 пунктів.

"Росіяни відмовилися надати свій меморандум перед сьогоднішніми переговорами у Стамбулі та поскаржилися, що українці не зробили свій документ російською мовою", — пише Міллер.

У першому пункті йдеться про ключові принципи угоди та переговорний процес — повне та безумовне припинення вогню в небі, на суші та на морі. Зокрема, обговорюються заходи зміцнення довіри (повернення всіх депортованих дітей та обмін полонених за принципом "всіх на всіх"), неповторення агресії, гарантії безпеки та залучення міжнародної спільноти та суверенітет України, яка не планує бути "нейтральною".

Тим часом територіальні здобутки РФ від лютого 2014 року не має визнає міжнародна спільнота, а теперішня лінія зіткнення є відправною точкою для переговорів, обговорення яких має відбутися лише після повного та безумовного припинення вогню.

Щодо санкцій проти РФ, то Україна погодилася на їхнє часткове зняття, але поетапно. Ба більше, заморожені російські суверенні активи мають використати для відновлення України або лишитися замороженими до виплати репарацій.

"Після зустрічі у Стамбулі сторони продовжать переговори, які будуть зосереджені на повному безумовному припиненні вогню: його умовах та моніторингу, заходах зміцнення довіри, підготовці та узгодженню порядку денного майбутніх переговорів лідерів з ключових питань", — йдеться в документі.

Крім того, "Рамка переговорів між Україною та Росією" визначає необхідність моніторингу режиму припинення вогню з боку США та третіх країн і майбутню зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Під час зустрічі український та російський президенти мають узгодити ключові аспекти остаточного мирного врегулювання, серед яких територіальні питання, компенсація та відновлення України, а також порядок укладання остаточної мирної угоди.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров та державний секретар США Марко Рубіо провели телефонну розмову, під час якої американський посадовець нібито висловив співчуття Росії через інциденти на залізницях.

Також Фокус писав про те, що Кремль вимагає від України виконати низку умов для досягнення режиму припинення вогню, зокрема припинення постачання озброєнь, а також зупинення мобілізації.