В сети появился документ, который Киев передал Москве накануне второго раунда переговоров в Стамбуле. Его действительно составили на украинском и английском языках.

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Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер опубликовал фото документа в Х.

Официально он называется "Рамка переговоров между Украиной и Россией" и состоит из 5 пунктов.

"Россияне отказались предоставить свой меморандум перед сегодняшними переговорами в Стамбуле и пожаловались, что украинцы не сделали свой документ на русском языке", — пишет Миллер.

В первом пункте говорится о ключевых принципах соглашения и переговорном процессе — полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море. В частности, обсуждаются меры укрепления доверия (возвращение всех депортированных детей и обмен пленных по принципу "всех на всех"), неповторение агрессии, гарантии безопасности и привлечения международного сообщества и суверенитет Украины, которая не планирует быть "нейтральной".

Между тем территориальные достижения РФ с февраля 2014 года не признает международное сообщество, а нынешняя линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров, обсуждение которых должно состояться только после полного и безусловного прекращения огня.

Что касается санкций против РФ, то Украина согласилась на их частичное снятие, но поэтапно. Более того, замороженные российские суверенные активы должны быть использованы для восстановления Украины или остаться замороженными до выплаты репараций.

"После встречи в Стамбуле стороны продолжат переговоры, которые будут сосредоточены на полном безусловном прекращении огня: его условиях и мониторинге, мерах укрепления доверия, подготовке и согласованию повестки дня будущих переговоров лидеров по ключевым вопросам", — говорится в документе.

Кроме того, "Рамка переговоров между Украиной и Россией" определяет необходимость мониторинга режима прекращения огня со стороны США и третьих стран и предстоящую встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Во время встречи украинский и российский президенты должны согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования, среди которых территориальные вопросы, компенсация и восстановление Украины, а также порядок заключения окончательного мирного соглашения.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, во время которого американский чиновник якобы выразил сочувствие России из-за инцидентов на железных дорогах.

Также Фокус писал о том, что Кремль требует от Украины выполнить ряд условий для достижения режима прекращения огня, в частности прекращения поставок вооружений, а также остановки мобилизации.