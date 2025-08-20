Гарантии безопасности Украине: какие четыре сценария обсуждают в Европе и США, — The Times

Франция, Великобритания, другие партнеры Украины вряд ли решатся разместить десятки тысяч военных на линии боевого соприкосновения или в любой другой точке воюющей страны. В то же время, Запад имеет возможность придумать другой план с гарантиями безопасности, и при этом убережет жизни своих солдат.

Над планом должны поработать командующие вооруженных сил стран-партнеров Украины, рассказало The Times. При этом с их идеями должны согласиться Соединенные Штаты Америки. Речь идет о том, что создадут системы воздушной и морской обороны, а также — развернут учебные центры, которые помогут пополнить ряды Вооруженных сил Украины, говорится в статье.

Медиа сообщило, что в Вашингтон направляется начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, который, вероятно, будет согласовывать детали плана. В то же время отмечается, что США могут остерегаться увеличивать военное участие Европы, поскольку "это может привести к более широкой войне". The Times сформулировало четыре сценария плана, которые, вероятно, защитят Украину, если война завершится.

Завершение войны — детали

Сценарии основываются на том, что партнеры Украины будут по-разному приобщаться к предоставлению гарантий безопасности.

Обучение войск, а не предоставление западных солдат. Первый вариант включает четыре позиции. Во-первых, Запад пришлет военных, которые бы обучали украинских бойцов в безопасных западных областях. Во-вторых, усилятся поставки оружия и военной техники. В-третьих, Typhoon или F-35 будут патрулировать воздушное пространство и защищать ракетно-дронные атаки РФ. В-четвертых, займутся разминированием Черного моря. Вклад США — предоставление разведданных и гарантии странам Европы, которые предоставят средства ПВО и самолеты в случае угрозы РФ. Защита с воздуха, и ничего больше. Данный вариант возможен, если США не предоставят Европе гарантий защиты. Тогда единственно возможные действия партнеров — патрулирование неба и мониторинг ситуации дронами. Также возможны дополнительные санкции на Кремль. В то же время, так и не ясно, позволят ли стрелять, если авиации Запада будет угрожать ракета или дрон ВС РФ. Защита, похожая на гарантии статьи 5 Договора о НАТО. Речь идет о том, что участники соглашения будут считать, что нападение на Украину — это нападение на них всех. Данный вариант мало очерчен, хотя в статье 5 говорится о "начале консультаций", а не мгновенном военном ответе. Альянс безопасности по примеру соглашения США-Япония. Медиа объяснило, что речь идет о союзнических соглашениях, согласно которым союзник безусловно присоединяется к обороне без дополнительных консультаций. В статье напоминают о договоренностях США с Японией и Южной Кореей: на эти страны никто не нападал, но на их территории есть американские базы и военные.

The Times сформулировало четыре варианта гарантий безопасности Украине на основе публичных заявлений из Вашингтона, Лондона, Рима и других европейских столиц. Медиа не объяснило, какой из этих вариантов наиболее вероятен.

Отметим, днем 20 августа глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о гарантиях безопасности Украине в случае завершения войны. По словам россиянина, такие гарантии может предоставить среди прочих, Китай. Также чиновник намекнул, что РФ также считает нужным приобщиться к этому вопросу.

Напоминаем, на портале CNN проанализировали возможность личной встречи Зеленского и Путина и объяснили, почему этого никогда не произойдет.