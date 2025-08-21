Кремлівська гра на нервах Трампа: чому Путін затягує зустріч з Зеленським і що буде у разі її зриву

Міністр закордонних справ РФ Лавров не підтверджує, що Путін дав Трампу згоду на зустріч із Зеленським. Фокус з’ясував, коли і за яких умов може відбутися така зустріч і чи може взагалі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що очільник Кремля під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запропонував подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій на переговорах між Україною і Росією. Про це головний російський дипломат сказав у середу, 20 серпня, на пресконференції у Москві. Зокрема, за словами Лаврова, правитель Росії "вніс пропозицію не просто продовжити ці переговори, а й подумати про те, щоб підвищити рівень голів делегацій". Водночас глава російського зовнішньополітичного відомства не сказав, що йдеться про підвищення до рівня лідерів держав.

"Це (підвищення рівня голів делегацій – Фокус) якраз чітко вписується у нашу пропозицію про те, щоб в рамках цього процесу окремий блок був присвячений розгляду політичних аспектів врегулювання, поряд з військовими та гуманітарними", — сказав Лавров, додавши, що ця ідея була "позитивно сприйнята" Дональдом Трампом.

Дещо раніше фактично ідентичну за смисловим наповненням думку висловив путінський помічник Юрій Ушаков, який також сказав, що очільники Білого дому та Кремля обговорили ідею підвищення рівня представників на переговорах щодо мирного врегулювання російсько-української війни. Втім Ушаков, як і Лавров, не уточнив, що саме він має на увазі під підвищенням рівня зустрічей, і не згадав про можливість зустрічі лідерів України та РФ.

Водночас речниця Білого дому Керолайн Левітт стверджує, що Путін таки погодився на двосторонню зустріч з українським лідером.

Чим погрожують Путіну за ухиляння від зустрічі з Зеленським

Як відомо, Дональд Трамп після нещодавньої телефонної розмови з Путіним заявив, що починає підготовку до тристоронньої зустрічі на найвищому президентському рівні по лінії Київ-Вашингтон-Москва.

Тим часом за інформацією The Telegraph, Британія та Євросоюз пригрозили РФ новими санкціями у разі відмови Путіна від переговорів з Трампом та Зеленським. Про це виданню повідомив посадовець у британському уряді. "Якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів — це стане ще одним приводом для введення санкцій", — підкреслив він, акцентувавши, що Путін погодився зустрітися з Трампом на Алясці лише після того, як президент США ввів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти.

Водночас джерело з близького оточення Трампа розповіло на умовах анонімності виданню Politico, що президент США хотів бути присутнім на зустрічі Володимира Зеленського та Путіна, але отримав відмову від господаря Кремля. Співрозмовник газети, зокрема, зазначив, що коли Трамп зателефонував Путіну і запропонував свою присутність на зустрічі з українським лідером, той відповів: "Вам не обов’язково приїжджати. Я хочу зустрітися з ним один на один".

Коли Путін врешті зважиться на зустріч з Зеленським

У тому, що Путін в кейсі зустрічі з президентом Зеленським максимально затягуватиме час, переконаний кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський. Зокрема, у розмові з Фокусом аналітик зауважив наступне: "Затягування Кремлем часу пояснюється його бажанням отримати якісь переваги на фронті шляхом просування на певних ділянках, паралельно тероризуючи при цьому українське населення ракетно-дроновими "привітами". Я вважаю, що, намагаючись усіляко уникнути санкцій, Путін надалі імітуватиме переговорний процес. Думаю, рівень делегацій дійсно може бути підвищено до рівня Ушакова чи Лаврова, але лише тоді, коли Путін досягне своїх цілей, передусім, на фронті, він таки може сісти за перемовний стіл. При цьому я не вважаю, що це може відбутися у найближчі дні і навіть тижні. Взагалі невідомо, чи відбудуться зрештою перемовини Зеленського з Путіним. Натомість тристоронній формат за участю Трампа є ймовірним, але це можна було б побачити, якщо б США та Захід в цілому діяли з позиції сили щодо Москви. Поки що Трамп застосовує м’яку дипломатію відносно Росії, подекуди розбавлену погрозами".

Станіслав Желіховський вважає, що надто довго затягувати час Москві не вдасться, "але кілька тижнів, а, можливо й більше" це цілком можливо.

"Постійно підгодовуючи американського президента тезами про нібито бажання домовлятися, росіяни виграватимуть час. Але рано чи пізно (бажано, щоби рано) у Трампа увірветься терпець і він зрештою може ввести відносно РФ санкції, паралельно посиливши українську державу. Але найближчим часом, на мій погляд, ми цього не побачимо, оскільки Кремль активно продовжуватиме пускати інформаційний пил в американські очі, досягаючи таким чином свого. Для Путіна вкрай важливо маневрувати кінець літнього сезону-початок осіннього", — підкреслює експерт.

Акцентувавши на тому, що вже втрачено надзвичайно багато часу, "допоки Трамп розгойдувався", Станіслав Желіховський підсумував: "Президенту США потрібно нарешті визначитися: чи він насправді хоче завершити бойові дії, зберігши обличчя Америки, як лідера вільного світу і власний авторитет, чи він натомість надалі прогинатиметься перед такими диктаторами, як Путін. Зрештою, якщо Трамп не усвідомить тих реалій, в яких перебуває, рожева мрія росіян щодо скидання США з геополітичного п’єдесталу збудеться".

Як і чому Путін опинився в ситуації дипломатичного цугцвангу

М’яко кажучи, непорядна дипломатична поведінка Путіна, зазначає у розмові з Фокусом політолог Олег Лісний, певною мірою обумовлена й позицією людей, які можуть на нього впливати – зокрема Трампа.

"І в контексті зустрічі з Зеленським, неважливо, скільки Путін ще, вибачте за вираз, "петлятиме". Важливо те, скільки Трамп даватиме йому можливість це робити. Насправді достатньо складно сказати, скільки це ще триватиме, бо я вже просто збився з рахунку, скільки разів росіяни застосовували ідентичну тактику затягування часу. Спочатку вони довго і нудно відмахувалися від будь-яких прямих перемовин з Україною, згодом – розпочалася катавасія довкола режиму припинення вогню: то енергетичний, то в морі, а то вже в небі… Далі Трамп почав наполягати, щоб перемир’я було всеосяжним. В результаті це все питання банально заговорили", — констатує політолог.

Підкресливши, що нещодавній саміт у Білому домі за участі президентів Зеленського і Трампа, а також низки євро лідерів був успішним для України, політолог зауважив: "Але Путін, пообіцявши, що поїде на зустріч з Зеленським, одразу руками і ротами своєї команди почав розповідати байки про необхідність напрацювання попередніх кроків і так далі, оскільки, мовляв, зустріч лідерів не організовується з бухти-барахти. Але ж з Трампом росіяни організували все надзвичайно швидко і полетів швиденько товариш Путін на Аляску на літаку зі сріблястим крилом. Тобто, безпрецедентна організація була зроблена на лічені години-дні. А тут починають водити хороводи".

Наразі очільник Кремля, на переконання Олега Лісного, вустами Медведєва відкидає не лише новий етап мирного процесу, який розпочався на Алясці і продовжився у Білому домі, а й ідею надання Україні безпекових гарантій, над якими працюють "всі притомні європейські лідери" і держсекретар США Марко Рубіо.

Таким чином, після фактично чергового відкидання країною-агресоркою усіх пропозицій Сполучених Штатів, резюмує політолог, має неодмінно бути покарання. Втім, чи буде зрештою воно, додає експерт, відомо лише одній людині – Дональду Трампу.

Зустрічі ж у форматі Зеленський-Путін ближчим часом на політичному горизонті експерт не бачить, "тому що Путін до всього ще й боїться йти на такий крок, бо там точно не буде теплої ванни". Водночас, у тому, що РФ усіляко затягує зустріч на рівні лідерів держав, Олег Лісний вбачає і позитив, суть якого зводиться до того, що Київ вдало перекинув м’яч на московську частину поля і у росіян в цій ситуації всі виходи погані. З одного боку, якщо Путін зустрінеться з Зеленським, він, каже експерт, визнає його легітимність, яку раніше категорично заперечував. З іншої сторони, якщо відмовиться – весь світ без жодних окулярів побачить, хто насправді зриває встановлення миру.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявив, що його потенційна двостороння зустріч з Путіним мала би пройти "у нейтральній Європі", хоча він також не проти Туреччини, Швейцарії та Австрії. Водночас глава держави наголосив, що зустрічі в Москві бути не може. Говорячи про Будапешт як локаційно-перемовний майданчик Зеленський зазначив, що "на сьогодні це непросто", позаяк Угорщина виступає проти підтримки України під час війни.