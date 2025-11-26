"Потерпит неизбежное поражение": Дрисколл в Киеве объявил, что без соглашения ситуация для Украины ухудшится, — СМИ

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время своего визита в Киев на прошлой неделе высказал предупреждение украинским чиновникам о неизбежном поражении, поскольку Украина столкнулась с тяжелым положением на поле боя, а РФ может воевать "бесконечно долго".

Дрисколл спрогнозировал, что Украина может потерпеть поражение от российской армии, и убеждал, что Киеву необходимо договориться о мирном урегулировании войны сейчас. Об этом 26 ноября сообщило издание NBC News со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Американский военный министр рассказал, что россияне продолжают наращивать масштабы и темпы своих воздушных атак. Российская военная машина позволяет воевать Кремлю в течение неограниченного времени.

Дрисколл высказал мнение украинским чиновникам во время встречи о том, что ситуация будет только ухудшаться. Поэтому Киеву лучше заключить мирное соглашение сейчас, чем потом оказаться в еще более слабой позиции.

Мощности США не позволяют поставлять оружие и ПВО в необходимом количестве

Кроме вышеупомянутого, Дрисколл также во время визита в Киев рассказал, что американская оборонная промышленность не способна поставлять Украине достаточно вооружения и средств противовоздушной обороны в том количестве, которое необходимо для защиты инфраструктуры и населения.

Дрисколл озвучил свои мысли после представления украинской стороне мирного плана США.

"Сообщение было, по сути, таким: вы проигрываете, и вам нужно принять сделку", — рассказал один из источников в комментарии изданию.

Стоит заметить, что вечером 25 ноября глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что провел разговор с Дрисколлом. Украинский чиновник анонсировал новый визит министра Сухопутных войск США в Киев, чтобы "финализировать шаги", направленные на окончание войны.

Напомним, 26 ноября Дональд Трамп рассказал о продвижении мирного плана, дедлайнах по соглашению и раскрыл "уступки", на которые якобы пойдет Россия.

Также в Bloomberg накануне обнародовали разговор Уиткоффа и помощника Путина Ушакова, в ходе которого тот давал советы, как российской стороне лучше вести переговоры с Трампом.