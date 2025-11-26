"Зазнає неминучої поразки": Дрісколл у Києві оголосив, що без угоди ситуація для України погіршуватиметься, — ЗМІ

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час свого візиту до Києва минулого тижня висловив попередження українським посадовцям про неминучу поразку, оскільки Україна зіткнулася з важким становищем на полі бою, а РФ може воювати "нескінченно довго".

Дрісколл спрогнозував, що Україна може зазнати поразки від російської армії, і переконував, що Києву необхідно домовитися про мирне врегулювання війни зараз. Про це 26 листопада повідомило видання NBC News з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Американський військовий міністр розповів, що росіяни продовжують нарощувати масштаби та темпи своїх повітряних атак. Російська військова машина дозволяє воювати Кремлю упродовж необмеженого часу.

Дрісколл висловив думку українським посадовцям під час зустрічі про те, що ситуація буде лише погіршуватися. Через це Києву краще укласти мирну угоду зараз, аніж потім опинитися у ще слабшій позиції.

Потужності США не дозволяють постачати зброю і ППО у необхідній кількості

Окрім вищезгаданого, Дрісколл також під час візиту до Києва розповів, що американська оборонна промисловість не здатна постачати Україні достатньо озброєння та засобів протиповітряної оборони у тій кількості, яка необхідна для захисту інфраструктури і населення.

Дрісколл озвучив свої думки після представлення українській стороні мирний план США.

"Повідомлення було, по суті, таким: ви програєте, і вам потрібно прийняти угоду", — розповіло одне з джерел у коментарі виданню.

Варто зауважити, що увечері 25 листопада голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, що провів розмову з Дрісколлом. Український посадовець анонсував новий візит міністра Сухопутних військ США до Києва, аби "фіналізувати кроки", спрямовані на закінчення війни.

Нагадаємо, 26 листопада Дональд Трамп розповів про просування мирного плану, дедлайни щодо угоди та розкрив "поступки", на які нібито піде Росія.

Також у Bloomberg напередодні оприлюднили розмову Віткоффа та помічника Путіна Ушакова, в ході якої той давав поради, як російській стороні краще вести переговори з Трампом.