Советник Кремля или спецпосланник США: что на самом деле открыли "пленки Уиткоффа"

"Пленки Уиткоффа" открыли неожиданную правду: спецпосланник США не просто контактировал с Кремлем — он фактически учил российских чиновников, как правильно "подойти" к Дональду Трампу и оформить выгодный Москве "мирный план". Фокус разобрался, как Киев может воспользоваться ситуацией в свою пользу.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 октября 2025 года провел телефонный разговор с помощником Путина Юрием Ушаковым. По данным Bloomberg, которое обнародовало полный текст разговора, Уиткофф фактически обучал российскую сторону, как правильно "подойти" к Трампу, чтобы склонить его на сторону Кремля.

Уиткофф советовал организовать звонок Путина к Трампу именно перед визитом Зеленского в США, поздравить американского президента с "успехом" в Газе и похвалить его как "человека мира". Он также предлагал разработать новый "мирный план" для Украины по аналогии с газским и намекал, что для сделки необходим Донецк и, возможно, обмен территориями.

29 октября состоялся еще один разговор — между Ушаковым и главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Ушаков сообщил, что "все туда передал". Дмитриев объяснял: Россия составит свой вариант документа, неофициально передаст его американцам, и даже если США его полностью не примут, окончательный план будет "максимально приближенным" к российскому.

Bloomberg не получил текста российских предложений, но обнародованные записи свидетельствуют: план из 28-30 пунктов, который команда Трампа позже предлагала Украине, мог быть в значительной степени сформирован на основе российских наработок, переданных через Виткоффа и его контакты с Ушаковым и Дмитриевым.

Таким образом, вместо посредничества Виткофф мог выступать не столько нейтральным брокером, сколько каналом передачи российских условий, оформленных под видом американской инициативы.

"Секретный разговор" Уиткоффа: какой была реакция Дональда Трампа

Кандидат политических наук Руслан Ключник считает, что мировая общественность до сих пор не владеет полной картиной относительно "пленок Уиткоффа-Ушакова". Есть высокая вероятность, что определенные детали намеренно не обнародованы или же записи могли быть отредактированы перед публикацией. Это стандартная практика в таких информационных операциях.

По его словам, репутация самого Трампа от подобных историй практически не страдает.

"Политическая биография президента США изобилует гораздо более громкими обвинениями — от штурма Капитолия до судебных дел о финансовых махинациях. Трамп имеет чрезвычайно высокую самооценку и исторически демонстрирует равнодушие к критике. Для него важны не столько мнения внешнего мира, сколько лояльность ближайшего круга. А Стив Уиткофф принадлежит именно к этому кругу и, скорее всего, останется там надолго", — убежден политолог.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, публичного конфликта между Трампом и Уиткоффом не будет. Характер американского президента хорошо известен: он никогда не признает ошибок в выборе людей и действует по принципу "своих не сдаю". Даже ознакомившись с полным содержанием разговоров, Трамп скорее всего ограничится внутренними разговорами, но вряд ли позволит себе публично критиковать человека из своего ближайшего круга.

В то же время уже сейчас заметно определенное отстранение Уиткоффа от ключевых переговорных треков. Во время последних консультаций по американскому "мирному плану" украинская делегация общалась преимущественно с Майклом Дрисколом, Марко Рубио и Джаредом Кушнером — Уиткоффа в этом формате фактически не было. Эксперт считает, что в дальнейшем спецпосланник останется "российским каналом" администрации, но будет действовать под значительно более жестким контролем.

Более серьезным является юридический аспект. По американскому законодательству, действия Уиткоффа подпадают под признаки лоббирования интересов иностранного государства без надлежащей регистрации по закону FARA. Предоставление консультаций представителям другой страны по влиянию на президента США, особенно когда речь идет о главе исполнительной ветви власти, является прямым нарушением. Пока публично признавать этот факт Трамп не будет — это означало бы признание собственной слабости.

"Все, что он говорил Ушакову, в США подпадает под категорию лоббирования иностранного агента, Он предоставлял консультации представителям другого государства по влиянию на президента. Это надо делать по закону об иностранных агентах, а этого не было. Более того, лоббирование в органах исполнительной власти в США вообще запрещено", — пояснил Фокусу Рейтерович.

Самым важным, по словам политолога, остается вопрос источника утечки. Самая распространенная версия — это сделала российская сторона, причем на основе именно записей Ушакова. По оценке Рейтеровича, за сливом может стоять так называемая "партия войны" в Москве, которая заинтересована в окончательном срыве более либерального подхода, который продвигал Кирилл Дмитриев. Обнародование материалов фактически разоблачает "американский план" как преимущественно российский по происхождению, что делает его неприемлемым для официального Вашингтона и существенно ослабляет позиции тех, кто его продвигал.

"Пленки Уиткоффа-Ушакова": как это повлияет на переговоры о прекращении войны в Украине

Руслан Ключник напоминает, что главной стратегической целью Трампа в отношении российско-украинской войны остается быстрое прекращение боевых действий и эта позиция озвучивалась неоднократно. За закрытыми дверями лидер США может позволять себе любые эмоциональные оценки действий своих соратников, но это не влияет на общий курс. То, что его психологический портрет обсуждался российской стороной, вряд ли стало для него неожиданностью: политики такого уровня привыкли быть объектом анализа и расчетов.

В то же время он не исключает краткосрочного психологического дискомфорта для американского лидера.

"Конечно, любому человеку неприятно видеть, как его имя и поведение разбирают посторонние лица. Но в современном информационном цикле скандалы сменяют друг друга с молниеносной скоростью. Сегодняшняя сенсация завтра уже становится частью общего шумового фона", — отмечает Ключник.

Особенно интересен тот факт, что реакция Белого дома оказалась довольно сдержанной. Трамп публично назвал подобные утечки "обычным делом".

"Это дает основания предположить, что разговоры либо происходили с его ведома, либо по крайней мере не противоречат общей стратегии. Не исключено, что контролируемая утечка могла быть частью большей игры — например, сигналом Москве или внутренней демонстрации жесткости переговорной позиции", — заключает политолог.

По словам Игоря Рейтеровича, этот скандал может открыть для Украины новое окно возможностей. Теперь у Киева есть железный аргумент: предложения, которые подавались как инициатива США, на самом деле в значительной степени сформированы Москвой через неофициальные каналы. Это позволяет украинской стороне активнее продвигать собственный, согласованный с американскими и европейскими партнерами вариант урегулирования, подчеркивая его легитимность и независимость от российского диктата.

"Мы можем сказать: "Смотрите, это были откровенно российские предложения, а мы теперь предлагаем нормальный вариант, согласованный с американцами, с европейцами и с нами". Если мы это правильно подадим и раскрутим — это может быть плюсом", — считает Рейтерович.

