Мирный план по Украине: сын Трампа заступился за Уиткоффа после слива его разговоров

Сын американского президента Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, вступился за спецпредставителя Стива Уиткоффа после того, как аудиозаписи его переговоров с помощником Путина Юрием Ушаковым утекли в сеть.

На записях, которые уже назвали "пленками Уиткоффа", последний консультирует путинского соратника, как найти подход к Трампу, чтобы продвинуть выгодный Москве "мирный план". Сын главы Белого дома считает, что Уиткоффа критикуют те, кто хотят провала мирных переговоров по Украине. Об этом он написал в Х.

"Похоже, эти СМИ и идиоты из Глубинного государства никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире. Совершенно очевидно, что почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы продолжать эту войну бесконечно. Хватит!" – гласит пост Трампа-младшего.

Он репостнул сообщение своего пресс-секретаря Эндрю Сурабяна, который пишет следующее:

Відео дня

"Показательно, что, по мнению СМИ и их друзей из Глубинного государства, мы должны быть больше возмущены тем, что Стив Уиткофф использует классические методы переговоров, чтобы умаслить своего коллегу ради прекращения кровавой войны, чем тем, что его телефонный разговор был обнародован, чтобы сорвать мирное соглашение".

Разговор Уиткоффа и Ушакова: детали

14 октября спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел телефонный разговор с помощником президента РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Он в частности дал ему советы, как организовать разговор лидеров США и РФ, чтобы склонить Трампа на сторону Кремля.

Bloomberg также обнародовали отрывок разговора Дмитриева и Ушакова, состоявшегося после "переговоров" Ушакова и Уиткоффа. 29 октября Дмитриев и Ушаков разговаривали по телефону и обсуждали, насколько решительно Москва должна настаивать на своих требованиях в любом мирном предложении, согласно другой записи.

25 ноября Bloomberg опубликовал утечку разговоров Ушакова и Дмитриева с Уиткоффом, где американец давал советы по общению с Трампом и обсуждал подготовку к встрече с Зеленским. Во время разговора стало известно, что 28-пунктовый мирный план США был подготовлен в Москве и передан в Вашингтон, хотя чиновники предполагали возможные изменения.

Впоследствии Дональд Трамп прокомментировал утечку разговоров и мирный план, отметив, что это обычная дипломатическая практика, а Уиткофф действует соответственно. По его словам, главная цель таких контактов с Россией — "продать" Украину РФ.

Напомним, что на самом деле открыли "пленки Уиткоффа".