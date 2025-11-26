Мирний план щодо України: син Трампа заступився за Віткоффа після зливу його розмов

Син американського президента Дональда Трампа, Дональд Трамп-молодший, заступився за спецпредставника Стіва Віткоффа після того, як аудіозаписи його переговорів із помічником Путіна Юрієм Ушаковим витекли в мережу.

На записах, які вже назвали "плівками Віткоффа", останній консультує путінського соратника, як знайти підхід до Трампа, щоб просунути вигідний Москві "мирний план". Син глави Білого дому вважає, що Віткоффа критикують ті, хто хоче провалу мирних переговорів щодо України. Про це він написав у Х.

"Схоже, ці ЗМІ та ідіоти з ">Глибинної держави ніколи не досягали успіху в переговорах у реальному світі. Цілком очевидно, що майже всі критики Віткоффа хочуть провалу будь-якої мирної угоди з Україною, щоб продовжувати цю війну нескінченно. Досить!" — свідчить пост Трампа-молодшого.

Він репостнув допис свого прес-секретаря Ендрю Сурабяна, який пише таке:

"Показово, що, на думку ЗМІ та їхніх друзів із Глибинної держави, ми маємо бути більше обурені тим, що Стів Віткофф використовує класичні методи перемовин, щоб задобрити свого колегу заради припинення кривавої війни, аніж тим, що його телефонну розмову оприлюднили, щоб зірвати мирну угоду".

Розмова Віткоффа та Ушакова: деталі

14 жовтня спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів телефонну розмову з помічником президента РФ Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Він зокрема дав йому поради, як організувати розмову лідерів США і РФ, щоб схилити Трампа на бік Кремля.

Bloomberg також оприлюднили уривок розмови Дмитрієва і Ушакова, що відбулася після "переговорів" Ушакова і Віткоффа. 29 жовтня Дмитрієв і Ушаков розмовляли телефоном і обговорювали, наскільки рішуче Москва має наполягати на своїх вимогах у будь-якій мирній пропозиції, згідно з іншим записом.

25 листопада Bloomberg опублікував витік розмов Ушакова і Дмитрієва з Віткоффом, де американець давав поради зі спілкування з Трампом і обговорював підготовку до зустрічі із Зеленським. Під час розмови стало відомо, що 28-пунктовий мирний план США підготували в Москві і передали до Вашингтона, хоча чиновники припускали можливі зміни.

Згодом Дональд Трамп прокоментував витік розмов і мирний план, зазначивши, що це звичайна дипломатична практика, а Віткофф діє відповідно. За його словами, головна мета таких контактів із Росією — "продати" Україну РФ.

Нагадаємо, що насправді відкрили "плівки Віткоффа".