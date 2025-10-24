После санкций США: акции "Роснефти" и "Лукойла" стремительно обвалились уже в первые дни, — СМИ

Акции российских нефтяных компаний-гигантов "Роснефть" и "Лукойл" стремительно обвалились уже в первые два дня с момента введения США новых санкций, возглавив падение на Московской бирже. Капитализация компаний суммарно упала более чем на 5 миллиардов долларов.

Бумаги "Роснефти" по состоянию на вечер 24 октября по 389,85 рубля за единицу, что на 3% ниже, чем до введения санкций. В ходе торгов стоимость бумаг упала еще, достигнув 383,15 рубля за единицу, что является минимумом с 2023 года. О ситуации с экономикой российских нефтяных гигантов после новых санкций рассказало издание The Moscow Times.

Акции компании "Лукойл" всего за два дня упали на 7,2%. Российский миллиардер Вагит Алекперов, которому принадлежит пакет из 28% акций компании, за эти дни обеднел на 83 миллиарда рублей (или более 1 миллиарда долларов).

Как выяснили в The Moscow Times в августе, компании "Роснефть" и "Лукойл" еще за первое полугодие, до введения новых санкций США, столкнулись с существенным ухудшением финансовых показателей. Если прибыли "Лукойла" упали вдвое, то у "Роснефти" — сократились в три раза.

Новые санкции Вашингтона против Кремля угрожают "Роснефти" и "Лукойла" новыми проблемами. Российские аналитики, как передает медиа, прогнозируют возможное уменьшение количества контрагентов, которые вызовут опасения из-за вторичных санкций. Как следствие — у компаний упадут поставки на внешние рынки.

Под американские санкции также попали дочерние компании "Роснефти" и "Лукойла". Новые ограничения могут привести к сворачиванию трейдинговых операций "Лукойла" через его подразделение в Дубае — Litasco Middle East. "Роснефти" взамен грозят проблемы с поставками в Индию.

США ввели новые санкции против России: что известно

23 октября в пресс-релизе Министерства финансов США объявили о введении новых санкций против России. Ограничения охватили крупнейшие нефтяные компании РФ "Роснефть" и "Лукойл", а также их дочерние компании.

24 октября в CNN объяснили, что президент США Дональд Трамп ввел санкции против РФ после того, как увидел новости об обстреле россиянами детского сада в Харькове. В США утверждают, что этот удар стал окончательным толчком к внедрению новых санкций.

