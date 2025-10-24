Жесткий ответ: Трамп ввел санкции против РФ после обстрела детсада в Харькове, — CNN

Президент США Дональд Трамп ввел жесткие санкции против России, как пишут СМИ, после обстрела детского сада в Харькове. В общем, эти ограничительные меры, направленные против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойла", стали первыми во времена второй администрации Трампа и сигнализируют о радикальном изменении его подхода к войне в Украине.

По информации CNN, на прошлой неделе Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Сначала он считал, что достигнут определенный прогресс, и планировал личную встречу на саммите в Будапеште, где надеялся обсудить дальнейшие шаги по урегулированию войны в Украине. Однако в течение следующих дней американская администрация осознала, что позиция Кремля по прекращению войны осталась практически неизменной.

По словам американских чиновников, постоянные удары российских войск по гражданскому населению, категорические требования к Киеву остановить боевые действия на условиях Москвы и отказ от немедленного прекращения огня показали, что ситуация не изменилась после предыдущих контактов с Путиным.

"Мне показалось, что это неправильно, и я не видел перспектив достижения реального прогресса", — пояснил Трамп, комментируя свое решение отменить запланированную встречу на саммите.

Новые санкции против России были одобрены союзниками Трампа в Европе и многими его сторонниками. В частности, пакет мер предусматривает ограничения для крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефти" и "Лукойла". По словам президента США, решение ввести санкции было принято после длительного наблюдения за действиями Москвы и стало логичным шагом в ответ на длительную агрессию против гражданских украинцев.

Высокопоставленные чиновники Белого дома отмечают, что взгляды Трампа менялись постепенно из-за постоянного разочарования в результатах переговоров с Путиным. Президент неоднократно отмечал, что даже "хорошие разговоры" с российским лидером часто "никуда не ведут", и не дают конкретных результатов. После телефонного звонка Путину Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая отличалась напряженностью: украинская сторона не получила дальнобойные ракеты "Томагавк", о которых просила, а Трамп настаивал на возможных уступках, которые могли бы привести к прекращению боевых действий.

Ключевым толчком к решительным действиям стала также бомбардировка Харькова, во время которой было повреждено здание детского сада. На видео с места происшествия видно, как испуганные люди выбегают и спасают детей из горящего здания. Американская сторона отметила, что этот удар окончательно убедил президента в необходимости немедленных санкций.

Перед объявлением новых ограничений Трамп провел серию консультаций с министром финансов Скоттом Бессентом и сенатором Марко Рубио, которые долгое время настаивали на более жестких мерах в отношении Москвы. Новый пакет санкций был принят быстро, и это стало неожиданностью даже для некоторых ближайших советников президента.

Более того, американские официальные лица отметили, что Трамп продолжает открыто оставлять возможность для будущих переговоров с Путиным, однако любая встреча должна приносить реальный результат и способствовать мирному урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, администрация стремится убедиться, что любая встреча с Кремлем будет "эффективным использованием времени президента" и будет иметь конкретные результаты для прекращения войны в Украине.

Отмечается, что это решение стало кульминацией месяцев оценки действий России, размышлений об эффективности переговоров и личного влияния на президента событий, случившихся в Украине. Трамп отмечает, что теперь настало время конкретных действий, и санкции являются прямым ответом на агрессивные действия Москвы.

Напомним, что вечером 22 октября министерство финансов США официально объявило о введении новых санкций против Кремля из-за нежелания РФ завершать войну в Украине.

Также Фокус писал, что санкции против "Лукойла" и "Роснефти" давят на Китай и Индию: компании могут потерять дешевую нефть или получить вторичные санкции.