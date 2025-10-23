Шок для НПЗ и сокращение импорта: как санкции США против РФ повлияют на Индию и Китай, — Bloomberg

Новые санкции Вашингтона против российских энергетических гигантов "Лукойл" и "Роснефть" повышают давление на Китай и Индию. Если индийские и китайские компании придерживаются ограничений они потеряют значительную часть поставок недорогой нефти, а в противном случае рискуют попасть под серьезные вторичные санкции.

О влиянии санкций США против России на нефтяную промышленность Китая пишет Bloomberg. В страну поступает около 2 миллионов баррелей российской сырой нефти в день, что составляет 20% общего импорта, поэтому китайские государственные и нефтеперерабатывающие заводы сталкиваются с повышенным давлением из-за новых ограничений.

Китайские и индийские компании в случае нарушения введенных США, Европейским Союзом и Великобританией санкций рискуют потерять доступ к долларам, западным банковским системам, производителям, торговцам, перевозчикам и страховщикам, которые формируют основу мировых товарных рынков, а также быть отстраненными от большого количества проектов в крупных нефтедобывающих регионах, таких как Ближний Восток и Африка.

Відео дня

С другой стороны, если они будут придерживаться санкций, то потеряют поставки нефти, которые помогали поддерживать низкие цены на энергоносители для промышленности и потребителей.

По информации журналистов, в масштабной торговле между Россией и Китаем центральную роль играет долгосрочный контракт между "Роснефтью" и государственной компанией China National Petroleum Corp. Он предусматривает закупку российской сырой нефти ESPO по трубопроводам до нефтеперерабатывающих заводов в северном регионе Дацин, которые не имеют выходов к морю. Зависимость от российского сырья делает эти предприятия уязвимыми к любым перебоям поставок. По этим трубопроводам перекачивается около 800 000 баррелей в день, однако неизвестно, повлияют ли на их работу новые антироссийские санкции.

Также "Роснефть" и "Лукойл" экспортируют нефть на китайские частные нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун. По данным аналитической компании Kpler, в течение прошлого года около четверти общего российского экспорта в Китай составила нефть этих компаний.

Санкции США против России повлияют на поставки в Индию

Также, по данным Bloomberg, из-за ужесточения санкций США исчерпываются поступления российской нефти в Индию. Руководители высшего звена индийских нефтеперерабатывающих компаний анонимно сказали журналистам, что последние объявленные Вашингтоном ограничения сделают продолжение поставок энергоносителей практически невозможным.

По словам авторов материала, в краткосрочной перспективе новые антироссийские санкции повлияют на заказ сырой нефти в течение следующей недели: энергоносители, которые будут загружены в ноябре и поставлены в декабре, преимущественно будут поступать с других направлений. Переговоры по грузам российской марки Urals были приостановлены еще с середины октября, когда президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть в России.

Аналитик Центра новой американской безопасности в Вашингтоне Рэйчел Зимба при этом отмечает, что влияние санкций против компаний "Лукойл" и "Роснефть" может быть приглушено широким использованием незаконных финансовых сетей.

"Поэтому на самом деле все сводится к тому, боятся ли Китай и Индия дальнейшей эскалации вторичных санкций", — сказала она.

Санкции США против России: детали

США ввели новые санкции против Кремля вечером 22 октября. Под существенные ограничения попали две крупнейшие российские нефтяные компании — "Лукойл" и "Роснефть". В пресс-релизе Министерства финансов США указано, что решение принято из-за "отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для прекращения войны в Украине".

Президент США Дональд Трамп 22 октября заявил, что отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна была пройти в Будапеште. Он также отметил, что США "долго ждали" момента для введения новых санкций против РФ, и сейчас "пришло время".