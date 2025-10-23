Шок для НПЗ і скорочення імпорту: як санкції США проти РФ вплинуть на Індію і Китай, — Bloomberg

Нові санкції Вашингтона проти російських енергетичних гігантів "Лукойл" і "Роснефть" підвищують тиск на Китай та Індію. Якщо індійські та китайські компанії дотримаються обмежень вони втратять значну частину постачань недорогої нафти, а в іншому випадку ризикують потрапити під серйозні вторинні санкції.

Про вплив санкції США проти Росії на нафтову промисловість Китаю пише Bloomberg. До країни надходить близько 2 мільйонів барелів російської сирої нафти на день, що становить 20% загального імпорту, тому китайські державні та нафтопереробні заводи стикаються з підвищеним тиском через нові обмеження.

Китайські й індійські компанії в разі порушення запроваджених США, Європейським Союзом та Великою Британією санкцій ризикують втратити доступ до доларів, західних банківських систем, виробників, торговців, перевізників і страховиків, які формують основу світових товарних ринків, а також бути відстороненими від великої кількости проєктів у великих нафтовидобувних регіонах, таких як Близький Схід й Африка.

Відео дня

З іншого боку, якщо вони дотримуватимуться санкцій, то втратять постачання нафти, які допомагали підтримувати низькі ціни на енергоносії для промисловості та споживачів.

За інформацією журналістів, у масштабній торгівлі між Росією та Китаєм центральну роль відіграє довгостроковий контракт між "Роснефтью" та державною компанією China National Petroleum Corp. Він передбачає закупівлю російської сирої нафти ESPO трубопроводами до нафтопереробних заводів в північному регіоні Дацін, які не мають виходів до моря. Залежність від російської сировини робить ці підприємства вразливими до будь-яких перебоїв постачань. Цими трубопроводами перекачується близько 800 000 барелів на день, однак невідомо, чи вплинуть на їхню роботу нові антиросійські санкції.

Також "Роснефть" і "Лукойл" експортують нафту до китайських приватних нафтопереробних заводів у провінції Шаньдун. За даними аналітичної компанії Kpler, протягом минулого року близько чверті загального російського експорту до Китаю склала нафта цих компаній.

Санкції США проти Росії вплинуть на постачання до Індії

Також, за даними Bloomberg, через посилення санкцій США вичерпуються надходження російської нафти до Індії. Керівники вищої ланки індійських нафтопереробних компаній анонімно сказали журналістам, що останні оголошені Вашингтоном обмеження зроблять продовження постачання енергоносіїв практично неможливим.

За словами авторів матеріалу, в короткостроковій перспективі нові антиросійські санкції вплинуть на замовлення сирої нафти протягом наступного тижня: енергоносії, які будуть завантажені в листопаді та поставлені в грудні, переважно надходитимуть з інших напрямків. Переговори щодо вантажів російської марки Urals були призупинені ще з середини жовтня, коли президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв припинити купувати нафту в Росії.

Аналітикиня Центру нової американської безпеки у Вашингтоні Рейчел Зімба при цьому зазначає, що вплив санкцій проти компаній "Лукойл" та "Роснефть" може бути приглушений широким використанням незаконних фінансових мереж.

"Тож насправді все зводиться до того, чи бояться Китай та Індія подальшої ескалації вторинних санкцій", — сказала вона.

Санкції США проти Росії: деталі

США запровадили нові санкції проти Кремля ввечері 22 жовтня. Під суттєві обмеження потрапили дві найбільші російські нафтові компанії — "Лукойл" і "Роснефть". В пресрелізі Міністерства фінансів США зазначено, що рішення ухвалене через "відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні".

Президент США Дональд Трамп 22 жовтня заявив, що скасував зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним, яка мала пройти в Будапешті. Він також зазначив, що США "довго чекали" на момент для запровадження нових санкцій проти РФ, і зараз "настав час".