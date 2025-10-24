Жорстка відповідь: Трамп запровадив санкції проти РФ після обстрілу дитсадка в Харкові, — CNN

Президент США Дональд Трамп запровадив жорсткі санкції проти Росії, як пишуть ЗМІ, після обстрілу дитячого садка в Харкові. Загалом, ці обмежувальні заходи, спрямовані проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойлу", стали першими за часів другої адміністрації Трампа і сигналізують про радикальну зміну його підходу до війни в Україні.

За інформацією CNN, минулого тижня Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Спочатку він вважав, що досягнуто певного прогресу, і планував особисту зустріч на саміті в Будапешті, де сподівався обговорити подальші кроки щодо врегулювання війни в Україні. Проте протягом наступних днів американська адміністрація усвідомила, що позиція Кремля щодо припинення війни залишилася практично незмінною.

За словами американських чиновників, постійні удари російських військ по цивільному населенню, категоричні вимоги до Києва зупинити бойові дії на умовах Москви та відмова від негайного припинення вогню засвідчили, що ситуація не змінилася після попередніх контактів із Путіним.

Відео дня

"Мені здалося, що це неправильно, і я не бачив перспектив досягнення реального прогресу", — пояснив Трамп, коментуючи своє рішення скасувати заплановану зустріч на саміті.

Нові санкції проти Росії були схвалені союзниками Трампа в Європі та багатьма його прихильниками. Зокрема, пакет заходів передбачає обмеження для найбільших російських нафтових компаній — "Роснефти" та "Лукойлу". За словами президента США, рішення запровадити санкції було ухвалене після тривалого спостереження за діями Москви та стало логічним кроком у відповідь на тривалу агресію проти цивільних українців.

Високопосадовці Білого дому зазначають, що погляди Трампа змінювалися поступово через постійне розчарування в результатах переговорів із Путіним. Президент неодноразово зазначав, що навіть "хороші розмови" з російським лідером часто "нікуди не ведуть", і не дають конкретних результатів. Після телефонного дзвінка Путіну Трамп провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, яка відзначалася напруженістю: українська сторона не отримала далекобійні ракети "Томагавк", про які просила, а Трамп наполягав на можливих поступках, які могли б призвести до припинення бойових дій.

Ключовим поштовхом до рішучих дій стало також бомбардування Харкова, під час якого була пошкоджена будівля дитячого садка. На відео з місця події видно, як перелякані люди вибігають та рятують дітей з будівлі, що палає. Американська сторона зауважила, що цей удар остаточно переконав президента у необхідності негайних санкцій.

Удар російського БпЛА по дитячому садочку в Харкові 22 жовтня

Перед оголошенням нових обмежень Трамп провів серію консультацій із міністром фінансів Скоттом Бессентом і сенатором Марко Рубіо, які тривалий час наполягали на більш жорстких заходах щодо Москви. Новий пакет санкцій був ухвалений швидко, і це несподіванкою навіть для деяких найближчих радників президента.

Ба більше, американські офіційні особи зазначили, що Трамп продовжує відкрито залишати можливість для майбутніх переговорів із Путіним, проте будь-яка зустріч повинна приносити реальний результат та сприяти мирному врегулюванню конфлікту. За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, адміністрація прагне переконатися, що будь-яка зустріч із Кремлем буде "ефективним використанням часу президента" та матиме конкретні результати для припинення війни в Україні.

Наголошується, що це рішення стало кульмінацією місяців оцінки дій Росії, роздумів щодо ефективності переговорів і особистого впливу на президента подій, що трапилися в Україні. Трамп наголошує, що тепер настав час конкретних дій, і санкції є прямою відповіддю на агресивні дії Москви.

Нагадаємо, що ввечері 22 жовтня міністерство фінансів США офіційно оголосило про запровадження нових санкцій проти Кремля через небажання РФ завершувати війну в Україні.

Також Фокус писав, що санкції проти "Лукойлу" і "Роснефти" тиснуть на Китай та Індію: компанії можуть втратити дешеву нафту або отримати вторинні санкції.