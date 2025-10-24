Крупнейший индийский импортер нашел замену российской нефти, — Bloomberg

Индийская корпорация Reliance Industries начала активно закупать нефть из стран Ближнего Востока и США после введения американских санкций против российских производителей, в том числе "Роснефти" и "Лукойла".

Компания приобрела несколько сортов нефти, включая Khafji из Саудовской Аравии, Basrah Medium из Ирака, Al-Shaheen из Катара, а также американскую West Texas Intermediate. Поставки запланированы на декабрь и январь. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

До недавнего времени Reliance оставалась крупнейшим импортером российской нефти в Индии, получая сырье по долгосрочному контракту с "Роснефтью". Однако после введения санкций компания вынуждена искать новые источники поставок.

По информации источников, в октябре Reliance закупила не менее 10 миллионов баррелей нефти на спотовом рынке, преимущественно ближневосточных сортов. Большинство сделок было заключено уже после введения ограничений США. Представитель корпорации от комментариев отказался.

Аналитики отмечают, что на фоне новых санкций потоки российской нефти в Индию могут резко снизиться, за исключением поставок на Nayara Energy, частично контролируемую "Роснефтью". Одновременно растет спрос на ближневосточные сорта нефти, что уже привело к увеличению их стоимости.

После недавнего скачка цены на нефть постепенно стабилизировались. По данным на 24 октября, фьючерсы на Brent подорожали на 0,2% — до 66,1 доллара за баррель, отражая осторожный оптимизм участников рынка.

Напомним, вечером 22 октября в США и ЕС объявили о решении относительно новых санкций против Кремля. В ЕС в частности анонсировали 19 пакет санкций.

Также 7 октября Служба внешней разведки Украины рассказала, как санкции Запада бьют по Кремлю.